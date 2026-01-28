Κωνσταντοπούλου από τη Λάρισα για τα Τέμπη: Οι οικογένειες των θυμάτων σκάβουν με τα χέρια τους για να βγει η αλήθεια

Σύνοψη από το

  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε από τη Λάρισα ότι «συμπληρώνονται τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών κι όλο αυτό το διάστημα οι συγγενείς κι οι οικογένειες των θυμάτων σκάβουν με τα χέρια τους για να βγει η αλήθεια». Η δήλωση έγινε κατά την είσοδό της στο Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας για τη δίκη σχετικά με το βιντεοληπτικό υλικό.
  • Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «συγκαλύπτει, μπαζώνει, που κρύβει στοιχεία και θάβει αποδεικτικό υλικό». Πρόσθεσε πως ο κόσμος κατανοεί ότι στα «Τέμπη διαπράχθηκε ένα έγκλημα» που θα μπορούσε να αποφευχθεί.
  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επεσήμανε ότι υπάρχουν κατηγορούμενοι που δεν έχουν παραπεμφθεί, με «κυριότερο» τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Έκανε επίσης αναφορά στην τραγωδία της «Βιολάντα», ζητώντας μέριμνα για να μην υπάρξει συγκάλυψη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κωνσταντοπούλου από τη Λάρισα για τα Τέμπη: Οι οικογένειες των θυμάτων σκάβουν με τα χέρια τους για να βγει η αλήθεια

«Συμπληρώνονται τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών κι όλο αυτό το διάστημα οι συγγενείς κι οι οικογένειες των θυμάτων σκάβουν με τα χέρια τους για να βγει η αλήθεια», τόνισε η Ζωή Κωνσταντόπουλου, κατά την είσοδο της στο Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας για τη δίκη που αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας του δυστυχήματος στα Τέμπη.

«Απέναντι σε μια κυβέρνηση που συγκαλύπτει, μπαζώνει, που κρύβει στοιχεία και θάβει αποδεικτικό υλικό», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συμπλήρωσε ότι ο κόσμος κατανοεί ότι στα «Τέμπη διαπράχθηκε ένα έγκλημα». Όπως είπε, θα μπορούσε να αποφευχθεί «αν οι πολιτικά υπόλογοι έκαναν το καθήκον τους».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι υπάρχουν κατηγορούμενοι που ακόμα δεν έχουν παραπεμφθεί σημειώνοντας ότι «κυριότερος είναι ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης».

Αναφορά έκανε και στην τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργάτριες στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, λέγοντας ότι υπάρχει «επανάληψη σκηνικού».

«Επιτακτικό να υπάρξει μέριμνα από την αρχή για να μην υπάρξει συγκάλυψη στοιχείων. Η εμπειρία του εγκλήματος των Τεμπών να θωρακίσει τις οικογένειες των θυμάτων στα Τρίκαλα», είπε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Δείτε το βίντεο από το larissanet.gr:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γρίπη: Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Αγία Σοφία» 4χρονο αγοράκι

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε σταθερή κατάσταση οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

ΑΑΔΕ: Με… όπλο την Τεχνητή Νοημοσύνη στη «μάχη» ενάντια στη φοροδιαφυγή

Συνολικά 159 μόνιμες προσλήψεις στα δικαστήρια: Από σήμερα οι αιτήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
11:27 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Τσίπρας για τραγωδία στη Ρουμανία: «Στεκόμαστε πλάι στα σπίτια που ορφάνεψαν, πλάι στον ΠΑΟΚ και τους χιλιάδες φίλους του»

Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ απέστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξ...
10:56 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Γκιλφόιλ: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο την ΕΕ μέσω του Κάθετου Διαδρόμου

«Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι η κατάργηση της εξάρτησης της Ευρώπης από την...
10:46 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Καρυστιανού: «Θεέ μου… όχι άλλο» – Η ανάρτηση για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία

Ανάρτηση έκανε η Μαρία Καρυστιανού με αφορμή το πολύνεκρο τροχαίο με θύματα οπαδούς του ΠΑΟΚ σ...
09:15 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Γεωργιάδης για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ: Δεν κινδυνεύει η ζωή των 3 τραυματιών – Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας τους

Για την κατάσταση της υγείας των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο πολύνεκρο τροχαίο στ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι