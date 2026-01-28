Κωνσταντοπούλου από τη Λάρισα για τα Τέμπη: Οι οικογένειες των θυμάτων σκάβουν με τα χέρια τους για να βγει η αλήθεια

«Συμπληρώνονται τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών κι όλο αυτό το διάστημα οι συγγενείς κι οι οικογένειες των θυμάτων σκάβουν με τα χέρια τους για να βγει η αλήθεια», τόνισε η Ζωή Κωνσταντόπουλου, κατά την είσοδο της στο Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας για τη δίκη που αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας του δυστυχήματος στα Τέμπη.

«Απέναντι σε μια κυβέρνηση που συγκαλύπτει, μπαζώνει, που κρύβει στοιχεία και θάβει αποδεικτικό υλικό», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συμπλήρωσε ότι ο κόσμος κατανοεί ότι στα «Τέμπη διαπράχθηκε ένα έγκλημα». Όπως είπε, θα μπορούσε να αποφευχθεί «αν οι πολιτικά υπόλογοι έκαναν το καθήκον τους».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι υπάρχουν κατηγορούμενοι που ακόμα δεν έχουν παραπεμφθεί σημειώνοντας ότι «κυριότερος είναι ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης».

Αναφορά έκανε και στην τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργάτριες στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, λέγοντας ότι υπάρχει «επανάληψη σκηνικού».

«Επιτακτικό να υπάρξει μέριμνα από την αρχή για να μην υπάρξει συγκάλυψη στοιχείων. Η εμπειρία του εγκλήματος των Τεμπών να θωρακίσει τις οικογένειες των θυμάτων στα Τρίκαλα», είπε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Δείτε το βίντεο από το larissanet.gr: