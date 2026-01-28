Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε παιδί έξω από σχολείο

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα έξω από σχολείο στο Ηράκλειο, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε ένα παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το μικρό παιδί, που συνοδευόταν από τη μητέρα του, πήγαινε στο σχολείο όταν έξω από το σχολείο Τάλως πέρασε ένα αυτοκίνητο και τον χτύπησε με τον καθρέπτη, παρασύροντάς το.

Ο μαθητής, φορώντας την σχολική του τσάντα, έπεσε στο οδόστρωμα και χτύπησε στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε το άτυχο παιδί και το μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι γιατροί τον υπέβαλαν σε εξετάσεις και διαπίστωσαν πως – ευτυχώς – φέρει ελαφρά τραύματα και δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημείο του ατυχήματος κλήθηκε και η Τροχαία Ηρακλείου, η οποία διενεργεί έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.