Australian Open: Τα ζευγάρια των ημιτελικών γυναικών

Η Ελενα Ριμπάκινα πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά Australian Open, καθώς μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση απέκλεισε την Ιγκα Σφιόντεκ. Η 26χρονη πρωταθλήτρια από το Καζακστάν επικράτησε με 7-5, 6-1 της κατόχου από την Πολωνία έξι Grand Slam τίτλων στη «Rod Laver Arena» της Μελβούρνης, μόλις σε 93 λεπτά αγώνα.

Στα ημιτελικά, η Ριμπάκινα θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα, Τζέσικα Πεγκούλα, η οποία έγινε η 4η και τελευταία ημιφιναλίστ του τουρνουά, αφού επικράτησε 6-2 και 7-6(1) της συμπατριώτισσά της Αμάντα Ανισίμοβα. Αύριο θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί των γυναικών από τους οποίους θα προκύψει το ζευγάρι του τελικού.

Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών:

Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία)-Ελίνα Σβιτολίνα (Ουκρανία)

Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν)-Τζέσικα Πεγκούλα (ΗΠΑ)

Πηγή: ΑΠΕ