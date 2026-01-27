Australian Open: Ο Ζβέρεφ προκρίθηκε στον ημιτελικό

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης, προκρίθηκε στον ημιτελικό του Australian Open, που διεξάγεται στην Μελβούρνη, επικρατώντας του Αμερικανού, Λέρνερ Τίεν (Νο 29 στον κόσμο) με 6-3, 6-7(5), 6-1, 7-6(3).

Ο 28χρονος Γερμανός τενίστας, θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό του πρώτου Grand Slam της χρονιάς (σ.σ. όπως έκανε και πέρυσι), με αντίπαλο, είτε τον Ισπανό επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, Κάρλος Αλκαράθ, είτε τον Αυστραλό Αλεξ Ντε Μινορ (Νο 6).

«Εχει περάσει πολύς καιρός από τότε που έπαιξα εναντίον κάποιου τόσο δυνατού αντιπάλου. Δεν ξέρω τι κάνει ο προπονητής του, Μάικλ Τσανγκ τους τελευταίους μήνες. Χωρίς το σερβίς μου, δεν θα είχα νικήσει», σχολίασε ο Ζβέρεφ, μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Σημειώνεται, ότι ο αγώνας διεξήχθη με κλειστή οροφή και με κλιματισμό στο «Rod Laver Arena», λόγω της εφαρμογής του πρωτοκόλλου «ακραίας ζέστης».

