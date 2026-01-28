Γκιλφόιλ: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο την ΕΕ μέσω του Κάθετου Διαδρόμου

Σύνοψη από το

  • “Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι η κατάργηση της εξάρτησης της Ευρώπης από την ρωσική ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα”, αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τη νομοθεσία RePowerEU, με στόχο τον τερματισμό όλων των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το φθινόπωρο του 2027.
  • “Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προμηθεύσουν πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο στους ευρωπαίους εταίρους μας μέσω έργων όπως ο Κάθετος Διάδρομος”, τονίζει η Γκιλφόιλ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Φωτογραφία: Intime

«Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι η κατάργηση της εξάρτησης της Ευρώπης από την ρωσική ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ».

Όπως επισημαίνει, η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της νομοθεσίας RePowerEU για τον τερματισμό όλων των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το φθινόπωρο του 2027 αποτελεί ένα βήμα προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προμηθεύσουν πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο στους ευρωπαίους εταίρους μας μέσω έργων όπως ο Κάθετος Διάδρομος (Vertical Corridor), το οποίο θα αξιοποιήσει τις αμερικανικές και ελληνικές υποδομές για την ανάπτυξη των οικονομιών μας και την τροφοδοσία του μέλλοντος», τονίζει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε σταθερή κατάσταση οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Επιστήμονες ισχυρίζονται ότι κάποιες μορφές καρκίνου δεν πρέπει να θεραπεύονται – Τι έχει αλλάξει;

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ποια ταμεία πληρώνουν σήμερα και ποια αύριο

Χρηματοδοτικά προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας: Ποια τρέχουν και ποια θα κάνουν πρεμιέρα το επόμενο διά...

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
10:46 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Καρυστιανού: «Θεέ μου… όχι άλλο» – Η ανάρτηση για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία

Ανάρτηση έκανε η Μαρία Καρυστιανού με αφορμή το πολύνεκρο τροχαίο με θύματα οπαδούς του ΠΑΟΚ σ...
09:15 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Γεωργιάδης για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ: Δεν κινδυνεύει η ζωή των 3 τραυματιών – Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας τους

Για την κατάσταση της υγείας των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο πολύνεκρο τροχαίο στ...
07:25 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Ίμια, 30 χρόνια μετά: «Εάν είχαμε χτυπήσει εκείνο το βράδυ, θα είχε ησυχάσει η Ελλάδα για τα επόμενα 100 χρόνια»

Τριάντα χρόνια μετά την ημέρα που η Ελλάδα βυθίστηκε στο πένθος, το enikos.gr ανοίγει τον φάκε...
21:11 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Σκανδαλίδης: «Δεν υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες και παρατυπίες – Είναι σκάνδαλο της συγκεκριμένης κυβέρνησης της ΝΔ»

«Υπήρξαν και τότε προβλήματα, συχνά αξεπέραστα, υπήρξαν και τότε παρατυπίες και καταλογισμοί. ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι