MasterChef 2026: Νέο επεισόδιο με ακόμη μία αποχώρηση – «Σαν να το έχω ξαναζήσει αυτό»

Στο επεισόδιο που θα προβληθεί σήμερα Τετάρτη στις 21:00 στο Star, οι τηλεθεατές του MasterChef θα ζήσουν το απόλυτο deja vu.

«Είστε έτοιμοι να ζήσετε το επετειακό MasterChef 10;», λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς στο trailer, ενώ βλέπουμε τη νέα παρτίδα παικτών που διεκδικεί τη λευκή ποδιά που οδηγεί στο σπίτι του MasterChef.

«Σαν να το έχω ξαναζήσει αυτό», σχολιάζει ο Πάνος Ιωαννίδης, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να απαντάει «Πού να ξέρανε…».

«Και να πούμε ότι αυτοί οι δεύτεροι 14 θα μπουν σε άλλο σπίτι» σχολιάζει ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Στην τελική 10άδα, όταν κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, μπλε και κόκκινοι θα συγκρουστούν για μία τελευταία φορά. Μόνο τα πέντε μέλη της νικήτριας μπριγάδας θα έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας και τις 100.000 ευρώ.

Οι ανατροπές στον 10ο επετειακό κύκλο του MasterChef διαδέχονται η μία την άλλη – και είμαστε ακόμα στην αρχή!