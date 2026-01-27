MasterChef 10: Ένας διαγωνιζόμενος δεν θα καταφέρει απόψε να μπει στο σπίτι

Νάντια Ρηγάτου

Media

MasterChef 10: Ένας διαγωνιζόμενος δεν θα καταφέρει απόψε να μπει στο σπίτι

Δεκαεπτά διαγωνιζόμενοι, από την πρώτη μπριγάδα, που κατάφεραν να ξεχωρίσουν στη διαδικασία των auditions, βρέθηκαν χθες  στην κουζίνα του MasterChef 10.

Ωστόσο, για δύο από αυτούς, τον Κωνσταντίνο Γαρυφάλλου και τον Αλέξανδρο Νεανίδη, το ταξίδι στον φετινό διαγωνισμό έφτασε νωρίς στο τέλος του.

Κι αν η πρώτη μέρα αποδείχθηκε εξαιρετικά απαιτητική, η συνέχεια προβλέπεται να είναι εξίσου δύσκολη.

Ο μόνος που αισθάνεται, προς το παρόν, ασφαλής είναι ο Κωνσταντίνος Χαλουλάκος, ο οποίος εξασφάλισε χθες τη λευκή ποδιά και τη θέση του στο MasterChef 10.

Απόψε, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, οι διαγωνιζόμενοι που φοράνε ακόμα τις μαύρες ποδιές συνεχίζουν να διεκδικούν τη θέση τους στην κουζίνα του MasterChef 10, με έναν από αυτούς να αποχωρεί οριστικά στο τέλος της βραδιάς.

Στην αρχή οι παίκτες θα σχηματίσουν ζευγάρια και θα βρεθούν αντιμέτωποι, ένας εναντίον ενός, σε μαγειρικές  μονομαχίες. Οι νικητές κάθε μονομαχίας θα κερδίσουν τη λευκή ποδιά που οδηγεί απευθείας στο σπίτι του MasterChef 10.

Αντίθετα, οι ηττημένοι θα οδηγηθούν σε δοκιμασία αποχώρησης. Αυτή θα είναι η τελευταία τους ευκαιρία να διεκδικήσουν και να φορέσουν την πολυπόθητη λευκή ποδιά με το όνομά τους.

Για ποιον θα τελειώσει οριστικά απόψε η πορεία του στον διαγωνισμό και ποιοι θα είναι οι 14 διαγωνιζόμενοι που θα μπουν το βράδυ στο σπίτι του MasterChef 10;

 Δείτε εδώ το trailer MasterChef 10 – Τρίτη 27.1.26:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλτσχάιμερ: Το συχνό λάθος που κάνουμε στο δείπνο και αυξάνει κατά 69% τον κίνδυνο

Άδωνις Γεωργιάδης: Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

ΙΟΒΕ: Aνάπτυξη στο 2,2% το 2026, πληθωρισμός στο 2,4% και ανεργία στο 8,6% – Οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία

«Κατασκευάζω-Νοικιάζω»: Νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό -Όλες οι λεπτομέρειες

Σοκ: Πέθανε 24χρονος έπειτα από αποτυχημένη μεταμόσχευση γενιού στην Τουρκία – Την επέμβαση έκανε μεσίτης που προσποιείτο τ...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα κορίτσι σε 18 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:45 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Grand Hotel: Αλέξανδρος και Σοφία βλέπουν τον Πέτρο και χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τους ήρωες του “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον ...
19:45 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Άγιος έρωτας: Χλόη και πατήρ Νικόλαος παραδίνονται στο πάθος τους

Ο πατήρ Νικόλαος και η Χλόη δεν μπορούν να αντισταθούν σε αυτό που νιώθουν, στο νέο επεισόδιο ...
13:37 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Ελένη Σπανοπούλου για Ιάσονα Τριανταφυλλίδη: Ενας χρόνος από τον θάνατό του

Ανάρτηση για τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη έκανε η δημοσιο...
12:25 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 27/1/2026

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό RealFm 97,8, την Τρίτη 27 ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι