MasterChef: Δεκαεπτά παίκτες περνάνε στη φάση της τελικής επιλογής, απόψε στις 21:00 στο Star

Απόψε,  Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, μπαίνουν στην ανανεωμένη κουζίνα του MasterChef 10 με στόχο να κερδίσουν μία θέση στον διαγωνισμό.

Δεκαεπτά παίκτες, που κατάφεραν να ξεχωρίσουν στη διαδικασία των auditions και αποτελούν την πρώτη μπριγάδα, 

Ένας ή μια από αυτούς, που θα αγωνιστεί και θα αντέξει μέχρι το τέλος, θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιο και το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ, με τον 2ο φιναλίστ να κερδίζει 30.000 ευρώ!

Οι επίδοξοι MasterChef της Ελλάδας θα λάβουν μέρος σε μια δοκιμασία αποχώρησης, όπου θα κριθούν πολλά. Εκείνος ή εκείνη με την καλύτερη προσπάθεια θα πάρει τη λευκή ποδιά και θα είναι ο πρώτος ή η πρώτη που θα εξασφαλίσει απευθείας θέση στο MasterChef 10!

δύο, όμως, διαγωνιζόμενοι με τις πιο αδύναμες προσπάθειες θα αποχαιρετήσουν οριστικά την κουζίνα του MasterChef 10 και το μαγειρικό τους ταξίδι θα ολοκληρωθεί πριν καλά – καλά αρχίσει.

Στη δοκιμασία, οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να μαγειρέψουν ένα πιάτο με το αγαπημένο τους υλικό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, θα αναζητήσουν στα πιάτα τους γεύση, τεχνική, αλλά και την προσωπική μαγειρική υπογραφή και «ταυτότητα» του κάθε διαγωνιζόμενου.

Ποιοι θα καταφέρουν να περάσουν με επιτυχία στην επόμενη φάση και ποιοι δύο θα αποχωρήσουν οριστικά από το MasterChef 10;

Δείτε εδώ το trailer MasterChef 10- Δευτέρα 26.1.26:  

