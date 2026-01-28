Νότια Κορέα: Η πρώην Πρώτη Κυρία καταδικάστηκε σε 20 μήνες φυλάκιση για δωροδοκία

Η σύζυγος του έκπτωτου πρώην προέδρου της Νότιας Κορέας καταδικάστηκε σε 20 μήνες φυλάκιση για αποδοχή δωροδοκιών από την αμφιλεγόμενη Εκκλησία της Ενοποίησης.

Ωστόσο, το δικαστήριο αθώωσε την 52χρονη Κιμ Κέον Χι από τις κατηγορίες για χειραγώγηση των τιμών των μετοχών και λήψη δωρεάν δημοσκοπήσεων από πολιτικό μεσίτη πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2022, τις οποίες κέρδισε ο σύζυγός της Γιουν Σουκ Γέολ.

Ο Γιουν έχει ήδη καταδικαστεί σε πέντε χρόνια φυλάκισης για κατάχρηση εξουσίας και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης σε σχέση με την αποτυχημένη προσπάθειά του για στρατιωτικό νόμο το 2024.

Αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Νότιας Κορέας που ένα πρώην προεδρικό ζευγάρι καταδικάζεται ταυτόχρονα.

Την Τετάρτη, ο δικαστής Γου Ιν-σουνγκ στο Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Σεούλ αποφάνθηκε ότι η Κιμ «έκανε κατάχρηση της θέσης της ως μέσο επιδίωξης προσωπικού οφέλους».

«Όσο υψηλότερη είναι η θέση [κάποιου], τόσο πιο συνειδητά πρέπει να προφυλάσσεται από τέτοια συμπεριφορά… Ο κατηγορούμενος δεν απέρριψε τις παρακλήσεις και ήταν απασχολημένος με τον αυτοστολισμό», είπε ο δικαστής.

Μια ομάδα ειδικών συμβούλων που διορίστηκε για την υπόθεση δήλωσε ότι η Κιμ έλαβε δώρα ύψους 80 εκατομμυρίων δολαρίων (56.000 δολάρια, 40.600 λίρες), στα οποία περιλαμβάνονται ένα κολιέ με διαμάντια Graff και αρκετές τσάντες Chanel, από την Εκκλησία Ενοποίησης μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου 2022, σε αντάλλαγμα για επιχειρηματικές και πολιτικές χάρες.

Η ομάδα είχε ζητήσει ποινή φυλάκισης 15 ετών και πρόστιμο 2 δισεκατομμυρίων γουόν και για τις τρεις κατηγορίες που ακούστηκαν την Τετάρτη – για τις οποίες η Κιμ καταδικάστηκε για τη μία – αλλά ο δικαστής σημείωσε ότι η Κιμ δεν ήταν αυτή που απαίτησε ή ζήτησε τις δωροδοκίες και ότι «δεν είχε σημαντικό ποινικό μητρώο».

Ωστόσο, διατάχθηκε να επιστρέψει 12,85 εκατομμύρια γουόν σε μετρητά και το δικαστήριο διέταξε επίσης την κατάσχεση του διαμαντένιου κολιέ.

Η Κιμ έχει επίσης κατηγορηθεί για φερόμενη εμπλοκή της σε σχέδιο στρατολόγησης οπαδών της Εκκλησίας Ενοποίησης στο συντηρητικό Κόμμα Λαϊκής Δύναμης, στο οποίο συμμετείχε ο σύζυγός της, και για αποδοχή δώρων με αντάλλαγμα διορισμούς σε κυβερνητικές θέσεις. Το δικαστήριο δεν έχει ακόμη εκδικάσει αυτές τις υποθέσεις.

Η πρώην πρώτη κυρία αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, λέγοντας ότι ήταν «βαθιά άδικες», αν και παραδέχτηκε ότι έλαβε τσάντες Chanel, τις οποίες, όπως είπε, αργότερα επέστρεψε χωρίς να τις χρησιμοποιήσει.

Ζήτησε δημόσια συγγνώμη όταν εμφανίστηκε για ανάκριση τον περασμένο Αύγουστο. «Λυπάμαι πραγματικά που μια άσχετη γυναίκα σαν εμένα προκάλεσε ανησυχία στον κόσμο», είπε.

Οι έρευνες σχετικά με τις συναλλαγές του Κιμ με την Εκκλησία Ενοποίησης οδήγησαν επίσης στη σύλληψη του ηγέτη της εκκλησίας Χαν Χακ-τζα.