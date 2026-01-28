Ρουμανία: Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ σκέπασαν τα συντρίμμια του τροχαίου με μπλούζες και κασκόλ του «Δικεφάλου του Βορρά»

Συγκλονίζουν οι εικόνες από το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, στη Ρουμανία. Οι φίλαθλοι της ομάδας του ΠΑΟΚ επέβαιναν σε μίνι βαν με τελικό προορισμό τη Γαλλία, ενόψει του αγώνα της ομάδας τους με την Λυών, όταν το όχημα συγκρούστηκε με μια νταλίκα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά από τους 10 επιβαίνοντες σε αυτό.

Η είδηση του θανάτου των οπαδών του ΠΑΟΚ καταρράκωσε την αθλητική κοινότητα αλλά και όλη την Ελλάδα. Φίλοι της ομάδας που είτε είχαν ήδη φτάσει στη Γαλλία είτε ήταν στη διαδρομή αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και η θύρα των φιλοξενούμενων στο γήπεδο της Ολιμπίκ Λυών να παραμείνει κλειστή.

Όπως μεταδίδει το thesspost.gr, κατά την επιστροφή τους περίπου 200 φίλοι του ΠΑΟΚ ταξίδεψαν οργανωμένα με τέσσερα πούλμαν μέχρι την Τιμισοάρα, ώστε να βρεθούν κοντά στους τρεις τραυματίες οπαδούς, που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της περιοχής, ενώ κάποιοι άλλοι βρέθηκαν στο σημείο όπου έλαβε χώρα το φρικτό τροχαίο.

Αρκετά συντρίμμια από την σύγκρουση υπάρχουν ακόμη στο σημείο στα πλάγια του δρόμου και οπαδοί προχώρησαν σε μια συγκινητική κίνηση, να τα καλύψουν με σημαίες, μπλούζες και κασκόλ της αγαπημένης τους ομάδας, τιμώντας τη μνήμη των αδικοχαμένων νεαρών φιλάθλων του «Δικεφάλου του Βορρά».

Δρόμος καρμανιόλα

Ο δρόμος που έγινε το τροχαίο χθες χαρακτηρίζεται από τους Ρουμάνους ως καρμανιόλα ή αλλιώς ο «δρόμος του θανάτου». Ο Drumul Național 6 (DN6) είναι ένας από τους κύριους εθνικούς δρόμους της Ρουμανίας και συνδέει το Βουκουρέστι με τη δυτική περιοχή Banat, συνεχίζοντας προς την Ουγγαρία και τη Σερβία. Διασχίζει σημαντικές πόλεις όπως Alexandria, Caracal, Craiova, Drobeta-Turnu Severin, Caransebeș, Lugoj και Timișoara. Παρά τη σημασία του ως κύριος διεθνής άξονας, ο DN6 έχει κερδίσει τη μαύρη φήμη του «drumul morții» (δρόμος του θανάτου) στη Ρουμανία.

Ρουμανικά μέσα αναφέρουν ότι στην συγκεκριμένη περιοχή έχουν καταγραφεί πάνω από 320 ατυχήματα τον τελευταίο χρόνο.

Σύμφωνα με στοιχεία εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων και οργανισμών οδικής ασφάλειας που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία, ο DN6 έχει ετήσιο ποσοστό θανάτων 60-70 άτομα, καθιστώντας τον έναν από τους πέντε πιο επικίνδυνους δρόμους της χώρας. Στη μαύρη λίστα των ρουμανικών δρόμων, ο DN6 βρίσκεται πίσω από τον DN1 (90-100 νεκροί ετησίως), τον DN7 (80-90 νεκροί) και τον DN2 (70-80 νεκροί), αλλά μπροστά από τον DN17 (50-60 νεκροί). Αυτοί οι πέντε δρόμοι συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στη Ρουμανία.