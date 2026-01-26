Κακοκαιρία – Κεντρική Μακεδονία: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω έντονης βροχόπτωσης

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Θεσσαλονίκη, κακοκαιρία
φωτογραφία αρχείου

Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήματα του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας λόγω έντονης βροχόπτωσης.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, στο Κιλκίς η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην παλαιά εθνική οδό Ευζώνων – Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Πολυκάστρου (συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου με Πάικου). Εξαιρούνται τα οχήματα που έχουν τελικό προορισμό τα χωριά Λιμνότοπο, Άσπρο και Αξιοχώρι).

Στις Σέρρες, στην επαρχιακή οδό Σιδηροκάστρου – Καρυδοχωρίου, για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων. Ανάσχεση των βαρέων οχημάτων θα πραγματοποιείται στην διασταύρωση επαρχιακής οδού Σιδηροκάστρου – Καρυδοχωρίου με επαρχιακή οδό Σιδηροκάστρου – Χαρωπού. Επίσης, στην «κοιλάδα» Σιδηροκάστρου μεταξύ γέφυρας Σταυρού και γέφυρας Βαροσίου, για όλα τα οχήματα και τους πεζούς. Η ανάσχεση της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται πριν από τις γέφυρες.

Στη Χαλκιδική διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη δημοτική οδό Ορμύλιας-Βατοπεδίου, στο 1 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Ορμύλιας-Βραστάμων, σε ανώνυμη δημοτική οδό στην τοπική κοινότητα Ολυμπιάδος (ιρλανδική διάβαση) στο 2 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Μεταμόρφωσης-Μεταγκιτσίου και στο 1 χιλιόμετρο ανώνυμης δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών-Σιθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Ολύνθου.

