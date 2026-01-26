Κακοκαιρία: Σε «Red Code» και η Περιφέρεια Κρήτης

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Κακοκαιρία: Σε «Red Code» και η Περιφέρεια Κρήτης

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» την Περιφέρεια Κρήτης.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω οι Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

