Άγιος έρωτας: Ο Μαρκόπουλος συναντά για πρώτη φορά την εγγονή του

Η Χριστίνα θέλει να υιοθετήσουν το μωρό της Ρίτας ο Χάρης και η Αναστασία στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 22:00 στον Alpha.

Η Χριστίνα προτείνει στον Αντρέα να βοηθήσει τον Χάρη και την Αναστασία να υιοθετήσουν το μωρό της Ρίτας, που γεννήθηκε στις φυλακές. Στο σπίτι των Μαρκόπουλων, ο μικρός Κυριάκος τσακώνεται με την Ελευθερία και η Χλόη, σε μια έκρηξη θυμού, τον μαλώνει.

Ο Πέτρος παρεμβαίνει οργισμένος και απαιτεί να φύγει η μικρή από το σπίτι. Στο Δρομοκαΐτειο, η Κική πλησιάζει τη Σοφία, και η Σοφία μέσα σε μια σύγχυση την μπερδεύει με την Πετρούλα.

Ο Ηλίας γίνεται μάρτυρας αυτής της τρυφερής στιγμής των δύο γυναικών και προβληματίζεται.

Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος αρχίζει να υποψιάζεται πως η σχέση της Ελένης με την Άννα, δεν είναι απλώς φιλική, ενώ ο Στέφανος αποφασίζει να εξομολογηθεί στον πατέρα Νικόλαο τις παρανομίες που κάνει με τον αδελφό του, Πέτρο.

