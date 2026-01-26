Νάταλι Πόρτμαν: Αποκάλυψε ότι τα παιδιά της δεν θέλουν να βλέπουν τις ταινίες της – Ο λόγος

Η Νάταλι Πόρτμαν αποκάλυψε πρόσφατα πως δεν περιμένει ότι τα παιδιά της θα καθίσουν σύντομα να παρακολουθήσουν τις κινηματογραφικές της επιτυχίες — ακόμα κι εκείνες που θεωρούνται εμβληματικές.

Η διάσημη ηθοποιός, γνωστή μεταξύ άλλων από τα «Black Swan», «V for Vendetta» και «Star Wars», έχει αποκτήσει τον 14χρονο Άλεφ και την 8χρονη Αμέλια με τον πρώην σύζυγό της, Μπέντζαμιν Μίλιπεν. Όπως εξήγησε, τα παιδιά της δείχνουν πλήρη αδιαφορία για τις εμφανίσεις της στη μεγάλη οθόνη, ακόμη και για τις ταινίες «Star Wars».

Μιλώντας στο E! News και τον Will Marfuggi, κατά την πρεμιέρα της νέας της ταινίας The Gallerist στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance, η Πόρτμαν ανέφερε ότι οι προσπάθειές της να τους κινήσει το ενδιαφέρον πέφτουν στο κενό.

«Τους λέω πως μπορούν να τη δουν αν το θέλουν ή αν την έχουν δει φίλοι τους, όμως πάντα μου απαντούν ευγενικά: “Όχι, ευχαριστούμε”», είπε χαρακτηριστικά.

Ο λόγος, όπως φαίνεται, είναι απλός και βαθιά συγκινητικός. Τα παιδιά της προτιμούν να τη βλέπουν στον ρόλο της μητέρας και όχι ως κινηματογραφική σταρ. «Θέλουν απλώς να είμαι ο εαυτός μου και αυτό το θεωρώ ανεκτίμητο», τόνισε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός.

Η Νάταλι Πόρτμαν επιστρέφει πάντως δυναμικά στο σινεμά με την ταινία The Gallerist, σε σκηνοθεσία της Κάθι Γιαν. Στο πλευρό της εμφανίζονται οι Τζένα Ορτέγκα, Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, Ντα’Βάιν Τζόι Ράντολφ, Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, Ντάνιελ Μπρουλ, Ζακ Γαλιφιανάκης και η Charli xcx, μεταξύ άλλων.

Στην ταινία, σε σενάριο της Γιαν και του Τζέιμς Πέντερσεν, η Πόρτμαν υποδύεται την Πολίνα Πολίνσκι, μια απελπισμένη γκαλερίστα που καταφεύγει σε ένα ακραίο και ριψοκίνδυνο σχέδιο: να πουλήσει ένα πτώμα στην έκθεση Art Basel του Μαϊάμι.