Βγήκε από τη ΜΕΘ η Σία Κοσιώνη – Τα νεότερα για την υγεία της

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Σία Κοσιώνη

Βγήκε, το μεσημέρι της Δευτέρας (26/1), η Σία Κοσιώνη από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ιδιωτικού νοσοκομείου της Αθήνας, όπου έχει εισαχθεί προληπτικά.

Υπενθυμίζεται ότι η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια νοσηλευόταν τα τελευταία 24ωρα στη ΜΕΘ, καθώς έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο.

Σύμφωνα με το antenna.gr, η πορεία της υγείας της παρουσιάζει αισθητή βελτίωση, γεγονός που επέτρεψε στους γιατρούς να κρίνουν ότι δεν απαιτείται πλέον στενή παρακολούθηση σε ΜΕΘ. Έτσι, η Σία Κοσιώνη μεταφέρθηκε σε απλό δωμάτιο νοσηλείας, όπου συνεχίζει την ανάρρωσή της.

