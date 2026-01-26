Κακοκαιρία: Έπεσαν πάνω από 43.000 κεραυνοί την Δευτέρα – Ποιες περιοχές «βούλιαξαν» από την βροχή

  • Η κακοκαιρία της Δευτέρας έφερε ισχυρές βροχές, καταιγίδες και συνολικά 43.295 ηλεκτρικές εκκενώσεις, κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.
  • Από τις 43.295 ηλεκτρικές εκκενώσεις που καταγράφηκαν από το όργανο Lightning Imager (LI) του Meteosat-12, οι 5.644 ήταν πάνω από την ξηρά και οι 37.651 πάνω από τη θάλασσα.
  • Τα αθροιστικά ύψη υετού ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά σε περιοχές όπως η Ανατολική Μακεδονία (Βώλακας Νευροκοπίου – 154 χιλιοστά) και η Πελοπόννησος (Σπάρτη – 114 χιλιοστά), σύμφωνα με το meteo.gr.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Επιδείνωση παρουσίασε ο καιρός σήμερα (Δευτέρα, 26/1) με ισχυρές βροχές, καταιγίδες αλλά και κεραυνούς σε πολλές περιοχές της χώρας.

Πιο αναλυτικά, μεγάλος αριθμός καταιγίδων και ηλεκτρικών εκκενώσεων καταγράφηκε κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 17:30 ώρα Ελλάδας καταγράφηκαν συνολικά 43.295 ηλεκτρικές εκκενώσεις, εκ των οποίων οι 5.644 πάνω από την ξηρά και οι 37.651 πάνω από τη θάλασσα.

Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών, το οποίο συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Στον χάρτη της Εικόνας 1 παρουσιάζονται οι ηλεκτρικές εκκενώσεις που καταγράφηκαν από το όργανο LI έως τις 17:30 της Δευτέρας 26/01.

Εικόνα 1. οι ηλεκτρικές εκκενώσεις που καταγράφηκαν από το όργανο LI έως τις 17:30 της Δευτέρας 26/01

Σε ότι αφορά τα αθροιστικά ύψη υετού, και σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών,  αυτά ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά στην Ανατολική Μακεδονία (Βώλακας Νευροκοπίου – 154 χιλιοστά) και στην Πελοπόννησο (Σπάρτη – 114 χιλιοστά).

Στον χάρτη της Εικόνας 2 παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 17:40 της Δευτέρας 26/01.

Εικόνα 2. Η κατανομή της βροχόπτωσης και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 17:40 της Δευτέρας 26/01

19:12 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία στην Αττική: Δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο στη Δάφνη – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Πολλά προβλήματα προκάλεσε στην Αττική η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε από το πρωί της Δευτ...
18:55 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία-Σέρρες: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές του δήμου Σιντικής – Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι κτηνοτρόφων

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν η έδρα του δήμου Σιντικής στις Σέρρες, το Σιδηρόκαστρ...
18:22 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Ηράκλειο: Πλημμύρισαν οι αίθουσες του Ειδικού Σχολείου – Ποτάμια οι δρόμοι σε οικισμούς – ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Αναστάτωση επικρατεί ανάμεσα στους μαθητές, τους γονείς αλλά και τους εκπαιδευτικούς του ΕΕΕΕΚ...
18:04 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Διακοπή κυκλοφορίας σε Κιλκίς, Σέρρες και Χαλκιδική λόγω έντονης βροχόπτωσης

Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων τέθηκε σε ισχύ σε τμήματα του οδικού δικτύου των Σερρών, του Κιλκ...
