Κακοκαιρία-Σέρρες: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές του δήμου Σιντικής – Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι κτηνοτρόφων

  Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν η έδρα του δήμου Σιντικής στις Σέρρες, το Σιδηρόκαστρο, καθώς και τα χωριά του ορεινού όγκου, λόγω των μεγάλων ποσοτήτων νερού που παρατηρήθηκαν τις τελευταίες ώρες.
  • Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ζευγάρι κτηνοτρόφων απεγκλωβίστηκε από την κτηνοτροφική τους μονάδα στην περιοχή Φαιά Πέτρα, λόγω των πλημμυρών.
  • Εκτελούνται εργασίες με βαρέα μηχανήματα έργου στην κοιλάδα του Κρουσοβίτη στο Σιδηρόκαστρο ώστε να μην φτάσουν τα νερά σε κατοικημένες περιοχές. Ο δήμαρχος Σιντικής, Γιώργος Τάτσιος, δήλωσε ότι «το βράδυ θα είναι δύσκολο».
Κακοκαιρία-Σέρρες: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές του δήμου Σιντικής – Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι κτηνοτρόφων

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν η έδρα του δήμου Σιντικής στις Σέρρες, το Σιδηρόκαστρο, καθώς και τα χωριά του ορεινού όγκου, που περιβάλλουν τον ποταμό Κρουσοβίτη μετά τις μεγάλες ποσότητες νερού που παρατηρήθηκαν τις τελευταίες ώρες.

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκτελούνται εργασίες με βαρέα μηχανήματα έργου στην κοιλάδα του Κρουσοβίτη στο Σιδηρόκαστρο ώστε να μην φτάσουν τα νερά σε κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω των πλημμυρών στην περιοχή ζευγάρι κτηνοτρόφων απεγκλωβίστηκε από την κτηνοτροφική τους μονάδα στην περιοχή Φαιά Πέτρα. Νωρίτερα σήμερα συγκλήθηκε έκτακτο συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Ο δήμαρχος Σιντικής, Γιώργος Τάτσιος, δήλωσε ότι «το βράδυ θα είναι δύσκολο. Θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για την προστασία της πόλης του Σιδηροκάστρου».

