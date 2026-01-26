Ρωσία: Παραδέχτηκε ύστερα από 4 χρόνια την βύθιση του καταδρομικού Moskva από την Ουκρανία – Η ανακοίνωση που στη συνέχεια… διαγράφηκε

Η Ρωσία παραδέχτηκε για πρώτη φορά, μετά από 4 χρόνια ότι ουκρανικός πύραυλος βύθισε την πολύτιμη ναυαρχίδα της στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά στη συνέχεια έσπευσε να διαγράψει την ανακοίνωση και επέστρεψε στην επίσημη εκδοχή ότι το βαρύ καταδρομικό Moskva βυθίστηκε λόγω ενός ασυνήθιστου ατυχήματος.

Το Moskva ήταν ένα από τα πιο σημαντικά πολεμικά πλοία της Ρωσίας, εξοπλισμένο με πυραύλους, όταν βυθίστηκε τον Απρίλιο του 2022, μόλις επτά εβδομάδες μετά την απρόκλητη και πλήρη εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Το Κίεβο έσπευσε να ισχυριστεί ότι είχε χτυπήσει το πλοίο με τον πύραυλο Neptune, αλλά η Ρωσία προώθησε μια διαφορετική εκδοχή για το περιστατικό. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επέμενε πάντα ότι το Moskva βυθίστηκε μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε και προκάλεσε την έκρηξη των πυρομαχικών που υπήρχαν στο πλοίο. Ο ρωσικός στρατός δήλωσε τότε ότι το πλήρωμα του Moskva είχε εκκενώσει το πολεμικό πλοίο, ωστόσο αργότερα παραδέχτηκε ότι ορισμένοι εκ του πληρώματος ήταν αγνοούμενοι.

Η ανακοίνωση που έγινε κατά λάθος

Σύμφωνα με το ανεξάρτητο ρωσικό ειδησεογραφικό μέσο Mediazona, ένα στρατιωτικό δικαστήριο στη Μόσχα διόρθωσε την περασμένη εβδομάδα κατά λάθος την επίσημη εκδοχή του Κρεμλίνου. Το δικαστήριο, σύμφωνα με το Mediazona, εξέδωσε μια ανακοίνωση σχετικά με την καταδίκη ενός διοικητή του ουκρανικού ναυτικού που διέταξε επιθέσεις εναντίον του Moskva και ενός άλλου πλοίου, της φρεγάτας Admiral Essen. Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο Ουκρανός αξιωματικός καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη ερήμην.

Η ανακοίνωση διαγράφηκε γρήγορα από τον ιστότοπο του δικαστηρίου, αλλά όχι πριν προλάβει να την κατεβάσει η Mediazona. Η απώλεια του Moskva ήταν εξαιρετικά ενοχλητική για τη Ρωσία, καθώς σηματοδότησε μία από τις σημαντικότερες νίκες της Ουκρανίας στον πόλεμο μέχρι εκείνη την στιγμή.

Το CNN ρώτησε τις ρωσικές αρχές για την προφανή υπαναχώρηση. Η Ιρίνα Ζιρνόβα, εκπρόσωπος του 2ου Στρατιωτικού Δικαστηρίου της Δυτικής Περιφέρειας, το οποίο είχε εκδώσει τη δήλωση που έχει πλέον διαγραφεί, δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει κανένα σχόλιο. Ο ρωσικός στρατός δεν απάντησε στο αίτημα του CNN.

Η Mediazona έχει αναφερθεί εκτενώς στο παρελθόν στις συνθήκες της βύθισης του Moskva, δημοσιεύοντας μαρτυρίες από τις οικογένειες των ναυτικών που σκοτώθηκαν – και των οποίων ο θάνατος δεν αναγνωρίστηκε ποτέ επίσημα από τον ρωσικό στρατό.

Russians accidentally admitted that the cruiser Moskva was attacked by Ukrainian missiles and disclosed the number of those killed and missing. The Second Western District Military Court in Moscow handed down a verdict in the case of the sinking of the cruiser, sentencing

🧵 pic.twitter.com/bmTVKTw9x3 — Artur Rehi (@ArturRehi) January 23, 2026

Η βύθιση του καταδρομικού

«Στις 13 Απριλίου 2022, δύο πύραυλοι χτύπησαν το πυραυλοφόρο Moskva της Φρουράς, προκαλώντας πυρκαγιά και καπνό που γέμισαν το εσωτερικό του πλοίου», ανέφερε το δικαστήριο στην ανακοίνωσή του, σύμφωνα με το Mediazona.

«Η έκρηξη, η πυρκαγιά και ο καπνός προκάλεσαν το θάνατο 20 μελών του πληρώματος του καταδρομικού, 24 υπέστησαν τραυματισμούς διαφόρων βαθμών σοβαρότητας και οκτώ αγνοούνται, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της μάχης που διήρκεσε πάνω από έξι ώρες για την επιβίωση του πλοίου», ανέφερε η δήλωση, σύμφωνα με το Mediazona, προσθέτοντας ότι το πλοίο «δεν συμμετείχε» στην επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σε ερώτηση του CNN για σχόλιο, ο Dmytro Pletenchuk, εκπρόσωπος των Ναυτικών Δυνάμεων της Ουκρανίας, δήλωσε ότι ήταν δύσκολο για τη Ρωσία να αρνηθεί τα γεγονότα της βύθισης, ειδικά αφού οι οικογένειες των μελών του πληρώματος του Moskva έχουν μιλήσει ανοιχτά.

Η υπαναχώρηση του δικαστηρίου από τη δήλωσή του είναι απλώς η τελευταία αποτυχημένη προπαγανδιστική ενέργεια των ρωσικών αρχών.

Στις πρώτες ημέρες της εισβολής, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti δημοσίευσε, και στη συνέχεια αφαίρεσε γρήγορα, ένα κύριο άρθρο που γιόρταζε πρόωρα τη νίκη της Ρωσίας στον πόλεμο. Σχεδόν τέσσερα χρόνια αργότερα, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να πολεμούν στις πρώτες γραμμές, επιτυγχάνοντας σταδιακά εδαφικά κέρδη με εξαιρετικά υψηλό κόστος, ενώ η Ουκρανία κατάφερε να ανακαταλάβει τεράστιες περιοχές στις οποίες είχε αρχικά εισβάλει η Μόσχα.

Πώς ελέγχεται η ροή των πληροφοριών

Ο ρωσικός στρατός και το Κρεμλίνο έχουν ασκήσει εξαιρετικά αυστηρό έλεγχο στην αφήγηση γύρω από τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας – αρνούμενοι ακόμη και να αποκαλέσουν τη σύγκρουση «πόλεμο» και αναφερόμενοι σε αυτήν ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» της Ρωσίας.

Πολλοί δημοσιογράφοι που έχουν αναφερθεί στα γεγονότα που συμβαίνουν επί τόπου, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης των σφαγών που διαπράχθηκαν από Ρώσους στρατιώτες στη Μπούχα και αλλού, έχουν φυλακιστεί για διάδοση «ψευδών πληροφοριών» σχετικά με τον ρωσικό στρατό.

Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι τουλάχιστον 27 δημοσιογράφοι έχουν φυλακιστεί με ποινικές κατηγορίες που σχετίζονται με την δημοσιογραφική τους κάλυψη από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας. Η επιτροπή ανέφερε ότι τέσσερις έχουν αφεθεί ελεύθεροι, δύο έχουν εξοριστεί και ένας έχει σκοτωθεί. Οι υπόλοιποι παραμένουν στη φυλακή, όπως μεταδίδει το CNN.