Στη Νέα Υόρκη αύριο ο Γιώργος Γεραπετρίτης – Ποιες συναντήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμά του

Επίσκεψη στη Νέα Υόρκη θα πραγματοποιήσει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, από αύριο 27 και μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, ο υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί στις 9:00 π.μ., με την ειδική εκπρόσωπο του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, Βανέσα Φραζίρ.

Στο πλαίσιο της θητείας τής Ελλάδας ως μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διετία 2025-2026, ο υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει παρέμβαση στην Ανοικτή Συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή στις 10:00 π.μ. και στις 3:30 μ.μ., θα συναντηθεί με τον γγ των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Στις 5:30 μ.μ., ο κ. Γεραπετρίτης θα είναι κεντρικός ομιλητής σε συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στην αμερικανική δεξαμενή σκέψης «Council on Foreign Relations».

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, στις 12:30 μ.μ., ο υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα “From the High Seas to the Consumer: Securing Maritime Trade and the Global Economy”.

Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της Ομογένειας.

