Απόδημοι Έλληνες: Επιστολική ψήφος και τριεδρική εκλογική περιφέρεια – Αναλυτικά η παρουσίαση του σχεδίου νόμου, την Πέμπτη η άτυπη διακομματική επιτροπή

Σύνοψη από το

  • Ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, παρουσίασε τη νομοθετική πρωτοβουλία για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού στις βουλευτικές εκλογές και τη δημιουργία τριεδρικής εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού.
  • Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη διευκόλυνση της συμμετοχής των εκτός Ελλάδας εκλογέων στις εθνικές εκλογές, επιτρέποντάς τους να επιλέξουν οι ίδιοι τους εκπροσώπους τους στο Κοινοβούλιο.
  • Για τη συζήτηση της κυβερνητικής πρωτοβουλίας, έχει προγραμματιστεί άτυπη διακομματική επιτροπή την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στο Υπουργείο Εσωτερικών, με τον Υπουργό να ζητά υπερκομματική συναίνεση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

εκλογές 2023 κάλπη

Τη νομοθετική πρωτοβουλία για την επιστολική ψήφο στους εκτός Ελλάδας εκλογείς κατά τις βουλευτικές εκλογές και τον ορισμό τριεδρικής εκλογικής περιφέρειας
Απόδημου Ελληνισμού παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας χρονιάς.

Ο κ. Λιβάνιος απεύθυνε ήδη πρόσκληση προς τα κόμματα που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο προκειμένου να συμμετάσχουν σε άτυπη διακομματική επιτροπή για τη συζήτηση της κυβερνητικής πρωτοβουλίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου και ώρα 11:00 στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, η ψήφιση της συμβολικής αυτής μεταρρύθμισης, 2 χρόνια ακριβώς μετά από τη θεσμοθέτηση και επιτυχημένη εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τις ευρωεκλογές, θα διευκολύνει ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή των Ελλήνων εκλογέων, που βρίσκονται εκτός της χώρας, πλέον και στις εθνικές εκλογές. Στην ίδια κατεύθυνση, ο ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες, θα επιτρέψει στους εκλογείς αυτούς να επιλέξουν οι ίδιοι τους εκπροσώπους τους στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις εθνικές εκλογές του 2023, ψήφισαν περίπου 18 χιλιάδες εκλογείς σε φυσικά εκλογικά τμήματα που συστάθηκαν ανά τον κόσμο, σύμφωνα με τους περιορισμούς που έθετε ο ν. 4648/2019. Οι περιορισμοί ως προς τα κριτήρια συμμετοχής έχουν ήδη αρθεί, από το 2023, ενώ στόχος είναι πλέον οι εκλογείς να μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους επιστολικά, από τον τόπο κατοικίας τους, χωρίς να απαιτείται μετακίνησή τους σε εκλογικά τμήματα ακόμη σε διαφορετικό κράτος, όπως συνέβη σε ορισμένες περιπτώσεις στις προηγούμενες εθνικές εκλογές.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που συμπληρώνει τις μέχρι σήμερα μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης με στόχο την ενδυνάμωση τόσο των δημοκρατικών θεσμών όσο και των δεσμών των Ελλήνων του εξωτερικού με την πατρίδα. «Η εκλογική διαδικασία αποτελεί την ύψιστη έκφραση δημοκρατίας. Οι συνθήκες, σήμερα περισσότερο από ποτέ, απαιτούν να κάνουμε το επόμενο, αυτονόητο βήμα, υπερβαίνοντας τις κομματικές γραμμές, και να δυναμώσουμε τη φωνή των Ελλήνων του εξωτερικού και την εξωστρέφεια της χώρας μας. Προσβλέπω σε έναν ουσιαστικό διάλογο με όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή, προκειμένου αυτή η μεταρρύθμιση να γίνει νόμος του κράτους, εφόσον εξασφαλισθεί η απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος.

Δείτε αναλυτικά εδώ την παρουσίαση

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νομοσχέδιο για Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκου: ταχύτερη πρόσβαση σε νέες θεραπείες

Αρτηριακή πίεση: Αυτή η βιταμίνη μπορεί να σας βοηθήσει να τη μειώσετε φυσικά, σύμφωνα με έρευνα

Σούπερ μάρκετ: Έρχεται νέα πλατφόρμα κατά της ακρίβειας με σύγκριση τιμών για Ελλάδα & εξωτερικό – Πώς θα λειτουργήσει

Φυσικό αέριο: Σε υψηλό 10μήνου οι τιμές στην Ευρώπη-Τι λένε οι ειδικοί

Το «φαγοπότι» των μαύρων τρυπών θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξήγηση ενός κοσμικού μυστηρίου που αποκαλύφθηκε από το James ...

Microsoft Research: Παρουσίασε το μοντέλο Rho-alpha για την αυτονομία των ρομπότ – Οι δυνατότητές του
περισσότερα
18:39 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Σύσκεψη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων υπό τον Μητσοτάκη την Τρίτη

Σύσκεψη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων θα πραγματοποιηθεί αύριο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σ...
18:28 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη για τη δολοφονία στη Γλυφάδα: Η προστασία των δικαιωμάτων προϋποθέτει ουσιαστική κρατική μέριμνα, όχι αναζήτηση αποδιοπομπαίων τράγων

«Η τραγική δολοφονία στη Γλυφάδα, μας συγκλονίζει όλους. Όμως τέτοια τραγικά περιστατικά δεν μ...
18:15 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Στη Νέα Υόρκη αύριο ο Γιώργος Γεραπετρίτης – Ποιες συναντήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμά του

Επίσκεψη στη Νέα Υόρκη θα πραγματοποιήσει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, από αύρ...
17:31 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Τσουκαλάς: Θέλουμε ενίσχυση της συμμετοχής και της εκπροσώπησης των αποδήμων με τρόπο που να μην αμφισβητείται η λαϊκή ετυμηγορία

Την ανάγκη «η Πολιτεία – και πρωτίστως η κυβέρνηση – να αντιμετωπίσει με πολύ μεγα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι