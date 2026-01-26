Γαλλία: Η αντιπαράθεση του Μακρόν με τον Τραμπ ενισχύει τη δημοτικότητα του Γάλλου προέδρου

Χαμηλό παραμένει το επίπεδο δημοτικότητας του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, ωστόσο, λόγω της στάσης του στις διεθνείς εξελίξεις με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο Τραμπ, των ΗΠΑ, το βλέπει ελαφρώς να αυξάνεται.

Σύμφωνα με το βαρόμετρο IFOP (το οποίο εδώ και 65 χρόνια εκτιμά ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη δημοτικότητα των προέδρων και των πρωθυπουργών της χώρας) ο Μακρόν «ύστερα από άνοδο δύο μονάδων τον Δεκέμβριο, κερδίζει ακόμη δύο μονάδες τον Ιανουάριο και βλέπει το ποσοστό συμπάθειας προς το πρόσωπό του να διαμορφώνεται στο 20%, σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών εντάσεων”.

Όπως επισημαίνεται, παρότι το επίπεδο δημοτικότητας του προέδρου παραμένει χαμηλό, «η διεθνής συγκυρία φαίνεται να του προσφέρει μία πολιτική «ανάσα». Ειδικότερα, ο Μακρόν εμφανίζεται αυτό τον μήνα σε καλύτερη θέση σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου έτους.

Τότε, πλησίαζε το ιστορικό χαμηλό δημοτικότητας που είχε καταγράψει ο Φρανσουά Ολάντ το 2014, με μόλις 13% των Γάλλων να δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη δράση του. Στα τέλη Νοεμβρίου του 2025, ο Μακρόν είχε υποχωρήσει στο 16%. Έκτοτε, καταγράφει άνοδο, επωφελούμενος από τις διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις και, ακόμη περισσότερο, από την αντιπαράθεσή του που έχει αναπτυχθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αντίθετα, ο τελευταίος πρωθυπουργός που επέλεξε ο Γάλλος πρόεδρος, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, βλέπει τη δημοτικότητα του να χάνει δύο μονάδες τον Ιανουάριο, υποχωρώντας στο 33%. Ωστόσο, όπως σημειώνεται – από την εποχή του Μισέλ Ροκάρ στα τέλη της δεκαετίας του 1980- είναι η πρώτη φορά που πρωθυπουργός δεν καταρρέει ύστερα από χρήση του άρθρου 49.3 του Συντάγματος που του δίνει τη δυνατότητα να νομοθετεί ερήμην της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, όπως έπραξε προ ημερών ο Λεκορνί για να «περάσει» τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

