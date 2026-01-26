Ζελένσκι: Στις τριμερείς συνομιλίες συζητήθηκαν στρατιωτικά και πολιτικά ζητήματα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι τα στρατιωτικά ζητήματα ήταν το κύριο θέμα συζήτησης στις τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία το Σαββατοκύριακο, αλλά ότι συζητήθηκαν και πολιτικά ζητήματα.
«Οι προετοιμασίες βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη για νέες τριμερείς συναντήσεις αυτή την εβδομάδα», έγραψε στην πλατφόρμα X.
Our delegation’s report following talks in the UAE with the American and Russian sides. This was the first format of a trilateral dialogue on ending the war in a long time. The meetings covered a range of important issues – primarily military, essential to bringing the war to an… pic.twitter.com/O7tDoaRs0c
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 26, 2026