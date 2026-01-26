Ζελένσκι: Στις τριμερείς συνομιλίες συζητήθηκαν στρατιωτικά και πολιτικά ζητήματα

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι τα στρατιωτικά ζητήματα ήταν το κύριο θέμα συζήτησης στις τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία το Σαββατοκύριακο, αλλά ότι συζητήθηκαν και πολιτικά ζητήματα.

«Οι προετοιμασίες βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη για νέες τριμερείς συναντήσεις αυτή την εβδομάδα», έγραψε στην πλατφόρμα X.

 

