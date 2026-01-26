Debate Μαρκόπουλου – Σπυρόπουλου στον Realfm 97,8 για το σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, τις διεθνείς εξελίξεις και τα ελληνοτουρκικά

Για την αντίδραση του κράτους απέναντι στις καταστροφές, μετά και την πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε την Αττική, την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, τις διεθνείς εξελίξεις και τα ελληνοτουρκικά, διασταύρωσαν «τα ξίφη» τους ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος και ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος στον αέρα του Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος παραδέχτηκε ότι «δεν είμαι ευχαριστημένος με την εικόνα που παρουσιάζεται συνολικά σε ό, τι αφορά την κατάσταση του κράτους στις μεγάλες καταστροφές και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να ακυρώνει την προσπάθεια. Τρέχουν 6 μεγάλα έργα από την Περιφέρεια, τρέχουν 55 έργα από το ΕΣΠΑ και το ΠΔΕ. Όμως, όσο η Αθήνα πλημμυρίζει ή και άλλες περιοχές παρουσιάζουν τέτοια εικόνα, ξεκάθαρα είναι μήνυμα ότι πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια…. Έχει έρθει η ώρα να εξετάσουμε συνολικά ένα στρατηγικό σχέδιο αποσυμπίεσης ρεμάτων και οποιωνδήποτε ανθρώπινων παρεμβάσεων στη φύση. Με όποιο κόστος πρέπει, για να αποφευχθεί η απώλεια άλλων ζωών. Αν χρειάζεται ακόμη και με γκρέμισμα παρανομιών και λαθών».

Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος από την πλευρά του υποστήριξε ότι «πρόκειται για ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ και πολλά χρόνια και ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως στην Αττική. Όπως μου έλεγε παλιός μηχανικός, στέλεχος του ΥΠΕΧΩΔΕ δυστυχώς τα αντιπλημμυρικά έργα δεν είναι δημοφιλή και στους πολιτικούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση γιατί δεν κόβουμε κορδέλα. Και αυτό είναι μία φράση που μου έμεινε χαρακτηριστική. Όμως τα έργα αυτά σώζουν ζωές και περιουσίες και δημιουργούν μία ασφάλεια στα αστικά κέντρα και δυστυχώς είναι ελάχιστα τα τελευταία χρόνια». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει κανένα σχέδιο όσον αφορά στα μεγάλα αυτά θέματα που αφορούν στην ποιότητα ζωής των πολιτών στο Λεκανοπέδιο. Για τα αντιπλημμυρικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει μία κεντρική καθοδήγηση από το υπουργείο σε όλους τους φορείς σχετικά με τις αρμοδιότητες; Όλα είναι ένα αλαλούμ και δυστυχώς τα μεταφέρουμε στο μέλλον. Το θέμα είναι αν υπάρχει πολιτική βούληση για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο». Όπως τόνισε, «πρέπει η χώρα μας να γίνει ανθεκτική σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις ζωές όλων μας. Να καθίσουμε όλοι και να συζητήσουμε τι μπορεί να γίνει. Δεν θα πω «όχι» στο γκρέμισμα αλλά είναι εύκολο να λες στα λόγια να γκρεμίσουμε σπίτια, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο στην πράξη».

Παίρνοντας τον λόγο ο κ. Μαρκόπουλος είπε: «Έχει έρθει η ώρα των αποφάσεων, δεν χωράνε μέτρα- τσιρότα για αυτές τις καταστάσεις και πρέπει να πάμε σε λύσεις. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Έχει έρθει η ώρα ισχυρών αποφάσεων ακόμη κι αν έχουν πολιτικό κόστος. Καλύτερα να έχουν πολιτικό κόστος παρά κόστος σε ανθρώπινες ζωές».

Για μια ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία ΝΔ- ΠΑΣΟΚ

Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος επανέλαβε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως πιθανότητα συνεργασίας με τη ΝΔ και πρόσθεσε: «Το ΠΑΣΟΚ έβαλε στο παρελθόν πλάτη για τη χώρα για να σωθεί από τη χρεοκοπία που της παρέδωσε η ΝΔ. Τα μεγάλα θέματα, όπως τα γεωπολιτικά, το δημογραφικό κ.α. θέλουν εθνική συναίνεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι δύο μεγάλες πολιτικές δυνάμεις, που κατέχουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση βάσει των δημοσκοπήσεων, θα δημιουργήσουν κυβέρνηση. Υπάρχουν τεράστιες πολιτικές διαφορές. Υπάρχει ένα πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που έρχεται να ανατρέψει την πολιτική που οδηγεί την Ελλάδα από το κακό στο χειρότερο. Σε αυτή την πολιτική δεν μπορούμε ούτε να συνεχίσουμε, ούτε να συμπλεύσουμε. Και πόσω μάλλον όταν αυτή η κυβέρνηση παράγει διαρκώς σκάνδαλα».

Σε άλλο σημείο πρόσθεσε ότι «είναι μία μάχη, το ΠΑΣΟΚ οφείλει να δώσει αυτή τη μάχη όχι μόνο για τη δική του ιστορική πορεία αλλά κυρίως προς όφελος του ελληνικού λαού. Πρέπει να υπάρχει ένα κόμμα που να δείχνει έναν άλλον δρόμο. Στο ΠΑΣΟΚ έχουμε ξεκάθαρη άποψη: αλλαγή πολιτικής. Και αλλαγή πολιτικής με παραμονή της ΝΔ με οποιονδήποτε τρόπο στην κυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει. Δεν είναι μία προσωπική κόντρα με τον κ. Μητσοτάκη. Είναι με τη φιλοσοφία που κυβερνά ο κ. Μητσοτάκης».

Ο κ. Μαρκόπουλος τόνισε από την πλευρά του: «Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει προϋπόθεση για επίτευξη αυτοδυναμίας. Ακούω τον κ. Δούκα να λέει ότι στο συνέδριο θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία με τη ΝΔ μετεκλογικά. Δεν τον ακούω να βάζει τις ίδιες προϋποθέσεις για μια σειρά άλλων κομμάτων που «σταύρωναν» το ΠΑΣΟΚ. Άρα αυτό κάτι λέει από τη στιγμή που δεν διαψεύδεται».

Στο σημείο αυτό ο Ανδρέας Σπυρόπουλος τον διέκοψε λέγοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν ετεροπροσδιορίζεται. Λέμε ότι πρέπει ο ελληνικός λαός να μας εμπιστευθεί».

Ο κ. Μαρκόπουλος απάντησε ότι «με το ΠΑΣΟΚ που θέλει να συζητά με τον κ. Τσίπρα, με τη Νέα Αριστερά, τον ΣΥΡΙΖΑ, την Πλεύση Ελευθερίας, προφανώς δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συζήτησης αν προκύψει τέτοιο σενάριο μετεκλογικά. Με το ΠΑΣΟΚ όμως που μαζί σώσαμε την Ελλάδα δεν καταλαβαίνω για ποιον λόγο να αρνείται την κληρονομιά του; Με τον κ. Δούκα δεν νιώθω εγγύτητα αλλά με την κα Διαμαντοπούλου είχαμε βρεθεί στο «μπλοκ» του ναι». Ο ίδιος πρόσθεσε:

«Η ΝΔ αν χρειαστεί να αναζητήσει συμμαχία – που πιστεύω δεν θα χρειαστεί – θα την αναζητήσει μονάχα αστικά, δεν θα ανοίξει κερκόπορτες».

Ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «θα ήταν άστοχο από πλευράς μας να ξεκινήσουμε μία συζήτηση για το πώς θα σχηματιστεί μία κυβέρνηση για την επόμενη ημέρα όταν δεν έχει ψηφίσει ο Έλληνας πολίτης και δεν έχει δείξει προς ποια κατεύθυνση θέλει να πάει» και συμπλήρωσε:

«Το ζητούμενο δεν είναι να σχηματιστεί μία κυβέρνηση όπως έγινε στην πλατεία με τον κ. Τσίπρα και τον κ. Καμμένο αγκαλιά και απλά μοίρασαν τα υπουργεία. Αν θέλουμε να αποκτήσουμε μία κουλτούρα συνεργασίας θα πρέπει να αλλάξουμε το Σύνταγμα ώστε να συμφωνήσουμε σε ένα πολιτικό πρόγραμμα. Για να αλλάξει σελίδα η χώρα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να κερδίσει τη ΝΔ στις εκλογές».

Για τις διεθνείς εξελίξεις και τα εθνικά θέματα

Για τη διελκυστίνδα ανάμεσα σε Ε.Ε.- ΗΠΑ ο Δημήτρης Μαρκόπουλος υποστήριξε ότι «η ισορροπία είναι ένα στοιχείο που πάντα στην πολιτική και ιδιαίτερα στις διεθνείς σχέσεις είναι αναγκαία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ισορροπία δεν πρέπει να πατάει σε σαφείς αρχές. Χρειάζεται ισορροπία βασισμένη στις αρχές, στο Διεθνές Δίκαιο, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας και στην ισχυρή ελληνοατλαντική σχέση που υπάρχει και δυναμώνει. Χρειάζεται ψυχραιμία, ρεαλισμός και χαμηλοί τόνοι. Η Ελλάδα υπερασπίζεται τα εθνικά Δίκαια, είναι ενταγμένη στην Ε.Ε. και είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να διατηρήσει τις καλές σχέσεις με τον αμερικανικό παράγοντα. Σε έναν απρόβλεπτο κόσμο, το αστικό πολιτικό σύστημα δεν πρέπει να διαγκωνίζεται σε κραυγές και λαϊκισμό για τα διεθνή θέματα σε καιρούς «πονηρούς» και απρόβλεπτους».

Αναφερόμενος δε, στα ελληνοτουρκικά, είπε ότι «αμέριμνοι δεν πρέπει να είμαστε ποτέ όταν μιλάμε με την Τουρκία, έναν δύσκολο, περίεργο και διεκδικητικό γείτονα. Δεν είναι τυχαία πάντως, η ταραχή στην άλλη πλευρά μετά τη φρεγάτα «Κίμων», ούτε τα δημοσιεύματα και ο παροξυσμός στην Τουρκία για το θέμα αυτό. Η Ελλάδα δυναμώνει στην ουσία και στον πυρήνα των πολιτικών επιλογών της, δεν κραυγάζει. Με ψυχραιμία, χωρίς υποχωρητικότητα στα εθνικά Δίκαια, δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι από τον διάλογο, ούτε είμαστε υποχωρητικοί. Η Τουρκία ένιωσε άβολα τις τελευταίες ημέρες με όλες αυτές τις εξελίξεις. Δεν υποτιμώ την αντίδρασή της αλλά η Ελλάδα είναι πιο δυνατή στη διεθνή της παρουσία».

Από την πλευρά του ο Ανδρέας Σπυρόπουλος τόνισε: «Η Ευρώπη έχει πρόβλημα ειδικά μετά την εκλογή Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ και των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει. Δυστυχώς δεν υπάρχει σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο, ούτε στα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Όλο αυτό φοβάμαι ότι μπορεί να επηρεάσει την περιοχή μας και τις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας. Και αυτό γίνεται πιο επικίνδυνο μετά την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τα γεγονότα της Βενεζουέλας».

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «η Ελλάδα πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες εντός της Ευρώπης. Όταν η Ευρώπη μίλησε με ενιαία φωνή, με αγανάκτηση και οργή για όσα έγιναν στη Γροιλανδία έστω σημειακά ο Τραμπ έκανε ένα βήμα πίσω».

Επεσήμανε επίσης ότι «όταν η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο έχουμε και πολλές εθνικές επιτυχίες. Όταν είμαστε απλά παρατηρητές θα βλέπουμε την Τουρκία του Ερντογάν μέσα στα μεγάλα γεγονότα και να προκαλεί συνεχώς τη χώρα μας με επιθετικές κινήσεις».