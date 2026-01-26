Μάνια Παπαδημητρίου: Η συγκινητική αναφορά στον Ανδρέα Μαυραγάνη – «Είναι μια παράσταση που είναι αφιερωμένη στον άνδρα μου…»

  • Η Μάνια Παπαδημητρίου, καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, έκανε μία συγκινητική αναφορά στον σύζυγό της, Ανδρέα Μαυραγάνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2024 έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.
  • Με αφορμή την παράσταση «Τα παλιά τετράδια ή ο Ομπλόμωφ δεν μένει πια εδώ», η ηθοποιός αποκάλυψε πως: «Είναι μια παράσταση που είναι αφιερωμένη στον άνδρα μου, που “έφυγε” το 2024 ύστερα από πέντε χρόνια που πάλευε με τον καρκίνο».
  • Στη συνέντευξή της, η Μάνια Παπαδημητρίου εξομολογήθηκε πως με τον Ανδρέα Μαυραγάνη ήταν μαζί από το 1987.
Τον Νοέμβριο του 2024 έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Μαυραγάνης, ύστερα από μία γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Η σύζυγος και συνάδελφός του Μάνια Παπαδημητρίου, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου το πρωί της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου. Η επιτυχημένη ηθοποιός, η οποία φέτος συμμετέχει στη δραματική σειρά του ALPHA «Να μ’ αγαπάς», με αφορμή την παράσταση «Τα παλιά τετράδια ή ο Ομπλόμωφ δεν μένει πια εδώ», έκανε μία συγκινητική αναφορά στον επί 37 χρόνια συνοδοιπόρο της στη ζωή.

Συγκεκριμένα, μιλώντας για την παράσταση, η Μάνια Παπαδημητρίου είπε πως: «Είναι μια παράσταση που είναι αφιερωμένη στον άνδρα μου, που “έφυγε” το 2024 ύστερα από πέντε χρόνια που πάλευε με τον καρκίνο. Ήταν ηθοποιός, είχαμε συναντηθεί στις παραστάσεις του Βασίλη Παπαβασιλείου, τα φτιάξαμε και από τότε ήμασταν μαζί, από το 1987».

«Έφτιαξα μια παράσταση με κείμενα δικά μου και δικά του, γιατί ο ίδιος έγραφε, την οποία παίξαμε το καλοκαίρι στο χωριό του Ανδρέα, που ήταν η Στρέζοβα, η Δάφνη Καλαβρύτων. Παίξαμε και στο θεατράκι “Αλεξάνδρεια” του Βασίλη Βλάχου το καλοκαίρι στον ανοιχτό χώρο και τώρα θα παίξουμε στον “Φούρνο”, που είναι κοντά στη γειτονιά μας. Είναι σαν αφιέρωμα στα μέρη που ζήσαμε», πρόσθεσε η καλλιτέχνις.

