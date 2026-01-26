Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Είμαι μόνη μου, δεν το έχω προβάλλει και τόσο»

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έγινε ευρέως γνωστή το 2017, μέσα από το ριάλιτι μόδας «My Style Rocks». Η influencer και επιχειρηματίας ήταν ανάμεσα στις κοπέλες που κατάφεραν να ξεχωρίσουν, και από τότε μία μερίδα του κόσμου παρακολουθεί με ενδιαφέρον όσα αφορούν την επαγγελματική και προσωπική της ζωή.

Πριν από λίγους μήνες, είχε δει τα φώτα της δημοσιότητας η σχέση της με τον Αλέξανδρο Λυκούδη, με τους δύο τους να προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους.

Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών συνάντησαν την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου σε εκδήλωση, με την influencer και επιχειρηματία να δηλώνει πως αυτή την περίοδο είναι μόνη της.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως: «Είμαι μόνη μου. Δεν το έκρυψα, αλλά δεν το έχω προβάλλει και τόσο!»

Σε ερώτηση για το πώς καταλαβαίνει ότι ένας άνδρας είναι τοξικός, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου απάντησε: «Καλό είναι γενικά να μην υπάρχουν τοξικοί άνδρες και τοξικές γυναίκες αντίστοιχα στη ζωή μας. Το καταλαβαίνεις, σε βάθος χρόνου σίγουρα. Όταν είσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τοξικός, αργά ή γρήγορα αρχίζεις και το ρουφάς όλο αυτό, όλη αυτή την αρνητική ενέργεια και γίνεσαι κι εσύ έτσι».