Τάσος Χαλκιάς: «Έτρωγα ξύλο μέχρι πολύ μεγάλο παιδί»

  • Ο Τάσος Χαλκιάς παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή του Τάσου Ιορδανίδη και της Ζωής Κρονάκη, αναφερόμενος στον ρόλο του ως πατέρας και στη σχέση του με τον δικό του γονέα.
  • Ο ηθοποιός ανέφερε ότι «έτρωγα ξύλο μέχρι πολύ μεγάλο παιδί» από τον πατέρα του, εξηγώντας πως «εκείνη η εποχή σήκωνε άλλες συμπεριφορές».
  • Δήλωσε ότι δεν υπήρξε αυστηρός με τα παιδιά του, ενώ για τον πατέρα του ανέφερε πως «μου φερόταν όπως έπρεπε να μου φέρεται, για να γίνω καλό παιδί».
Συνέντευξη στην εκπομπή του Τάσου Ιορδανίδη και της Ζωής Κρονάκη παραχώρησε ο Τάσος Χαλκιάς, η οποία προβλήθηκε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου. Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης, με τη μεγάλη πορεία στον χώρο της υποκριτικής τέχνης, στη διάρκεια της συνέντευξής του, αναφέρθηκε και στον ρόλο τους ως πατέρας, καθώς και στη σχέση του με τον δικό του γονέα.

Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως ο δικός του πατέρας τον είχε χτυπήσει, σημειώνοντας πως εκείνη η εποχή «σήκωσε άλλες συμπεριφορές», σε αντίθεση με την τωρινή.

Σε ερώτηση για το πώς υπήρξε σαν πατέρας απέναντι στα παιδιά του, στο μεγάλωμά τους, ο Τάσος Χαλκιάς απάντησε: «Αυτό θα πρέπει να στο πουν τα παιδιά μου, πώς υπήρξα. Θέλω να πιστεύω ότι ήμουν αρκετά καλός πατέρας, στο βαθμό που μπορούσα να έχω επαφή με τα παιδιά μου, ιδιαίτερα στα μικράτα τους. Γιατί δεν ήταν εύκολο, όταν γεννήθηκαν ήμουν και εγώ σε πλήρη δραστηριότητα.

Δεν θα έλεγα ότι υπήρξα αυστηρός στο μεγάλωμά τους, με την έννοια να επιβάλλω τιμωρίες ή να σηκώνω τη φωνή… Πράγμα που εγώ το δέχτηκα πάρα πολύ από τον πατέρα μου κυρίως, όχι από τη μητέρα μου, και θα μπορούσε ίσως να μου έχει μείνει μία κακή συνήθεια».

Συνεχίζοντας, ο καταξιωμένος ηθοποιός εξήγησε πως: «Έτρωγα ξύλο μέχρι πολύ μεγάλο παιδί. Τώρα καλώς ή κακώς αυτά είναι άλλα ζητήματα, γιατί εκείνη η εποχή σήκωνε άλλες συμπεριφορές. Αυτή η εποχή δεν σηκώνει άλλες συμπεριφορές.

Πολλές φορές με ρωτάνε “δηλαδή σας κακοποιούσε ο πατέρας σας;”. Απαντώ “όχι, καθόλου, μου φερόταν όπως έπρεπε να μου φέρεται, για να γίνω καλό παιδί”».

