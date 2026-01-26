Μιχάλης Μητρούσης: «Τι σαχλαμάρες είναι αυτές; Είναι ανάγκη να πεθάνεις πάνω στο σανίδι;»

Σύνοψη από το

  • Ο Μιχάλης Μητρούσης ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να πεθάνει πάνω στο θεατρικό σανίδι, αναρωτώμενος: «Τι σαχλαμάρες είναι αυτές; Είναι ανάγκη να πεθάνεις πάνω στο σανίδι;».
  • Ο ηθοποιός μίλησε με λόγια αγάπης για την κόρη του, Μαρίλια, ενώ εξέφρασε τον πόνο του για την απώλεια του θεάτρου «Χυτήριο» που δημιούργησε με κόπο.
  • Αναφέρθηκε σε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Λεωφόρο Συγγρού ως σημείο καμπής, καθώς και σε ένα προσωπικό «μπέρδεμα» στα 27 του που τον οδήγησε σε ψυχαναλύτρια.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Μιχάλης Μητρούσης: «Τι σαχλαμάρες είναι αυτές; Είναι ανάγκη να πεθάνεις πάνω στο σανίδι;»

Ο Μιχάλης Μητρούσης μίλησε ανοιχτά για την πορεία του στο θέατρο, τη ζωή του και τη σχέση του με τη μοναχοκόρη του, Μαρίλια Μητρούση, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμεί να πεθάνει πάνω στο θεατρικό σανίδι, ενώ αναφέρθηκε και στο σοβαρό τροχαίο που είχε στη Λεωφόρο Συγγρού.

Σε συνέντευξή του στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε με λόγια αγάπης στη Μαρίλια, αλλά και σε στιγμές της ζωής του που τον σημάδεψαν.

«Έχω µια υπέροχη κόρη που τη λατρεύω, τη Μαρίλια Μητρούση. Μαζί µε τη µητέρα της, τη Ρουµπίνη Βασιλακοπούλου, εξαιρετική ηθοποιό του Θεάτρου Τέχνης, φτιάξαµε το ένδοξο θέατρο Χυτήριο, το οποίο δεν υπάρχει πια και δεν θέλω να µιλάω γι’ αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός εξήγησε πως η απώλεια του θεάτρου τον πονάει ακόμη: «Είναι µια ιστορία που µε ενοχλεί. Το έφτιαξα µε αίµα, κόπο και χρήµατα και δεν το έχω. Βλέπω, όμως, την πρόοδο της Μαρίλιας και αυτό που είπα για το Χυτήριο το είπα γιατί το παιδάκι αυτό µεγάλωσε εκεί. Ερχόταν µικρή και έβλεπε τις παραστάσεις. Εγώ της είχα πει “και κοµµώτρια να γίνεις, να είσαι πρώτη. Αν δεν είσαι πρώτη, δεν είσαι καλή κοµµώτρια”».

Μιλώντας για την πορεία της κόρης του, ο Μιχάλης Μητρούσης σημείωσε: «Έχει σπουδάσει τουρκικές επιστήµες, ξέρει άπταιστα τουρκικά, έχει πάρει άριστα στο τραγούδι στο Ωδείο, αλλά ήθελε να γίνει ηθοποιός. Λέγαµε µε τη µάνα της “κάτσε να δούµε κανένα πλάνο, µη µας βρίζουν”. Παίζει σε µια εξαιρετική σειρά στον Alpha, στο Να µ’ αγαπάς, και είναι πάρα πολύ καλή».
Συμπλήρωσε επίσης πως, όσον αφορά την υποκριτική, είναι αυστηρός μαζί της, αλλά «δεν µιλάω».

Όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε να πεθάνει πάνω στη σκηνή, απάντησε κατηγορηματικά: «Τι σαχλαµάρες είναι αυτές; Αυτά είναι κάτι ιστορικά, παλιά. Θα πεθάνεις κάποια στιγµή, είναι ανάγκη να πεθάνεις πάνω στο σανίδι; Πέθανε σπίτι σου. Θέλω να µεταφέρω στους νέους ηθοποιούς το εξής: αυτό που κάνουν να το αγαπάνε, γιατί αν δεν το αγαπάνε και δεν το πιστεύουν, δε θα κάνουν ποτέ καριέρα».

Ο έμπειρος ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ένα προσωπικό κεφάλαιο της ζωής του: «Όταν ήµουν 27 χρόνων, είχα ένα µπέρδεµα στη ζωή µου και µε βοήθησε µια ψυχαναλύτρια. Είχα µια ερωτική σχέση, µπερδεύτηκα, δεν είχα κατασταλάξει. Είχα κάτι εµµονές, πέρασε».

Τέλος, ο Μιχάλης Μητρούσης αναφέρθηκε και στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε στη Λεωφόρο Συγγρού, σημειώνοντας πως το περιστατικό εκείνο αποτέλεσε ένα ακόμη σημείο καμπής στη ζωή του, χωρίς να επεκταθεί περισσότερο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρια: Πόσο συχνά πρέπει να κάνουν έρωτα για να παραμείνει δυνατή η σχέση τους – Ειδικός απαντά

8 λάθη ομορφιάς που μας κάνουν να φαινόμαστε 10 χρόνια μεγαλύτεροι – Πώς να τα διορθώσουμε;

Δημόσιο: Τέλος σε κοπάνες και εικονικές υπερωρίες – Πώς θα χτυπάνε οι υπάλληλοι την Ψηφιακή Κάρτα

Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο – Τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
03:35 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Ραγίζει καρδιές η κόρη του, Σάρα – «Τα χρόνια που ζήσαμε μαζί ήταν ένα πολύτιμο δώρο ζωής»

Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κ...
02:10 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Ευγενία Σαμαρά: «Το μυαλό μου επιλέγει τρόπους να με “κοροϊδέψει” ώστε να ξαναβρεθεί σε ένα μοτίβο που ήταν αδιέξοδο»

Η Ευγενία Σαμαρά μίλησε στο περιοδικό Vita και τη Μικαέλα Θεοφίλου με αφορμή τον δεύτερο κύκλο...
00:25 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Παντρεύτηκαν Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Οι πρώτες εικόνες από τον γάμο τους – ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Με έναν ρομαντικό γάμο επισφράγισαν την αγάπη τους ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτ...
20:45 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Μαζωνάκης: Απρόοπτο επί σκηνής – Συνέχισε να τραγουδά α καπέλα παρά το μπλακ άουτ

Απρόοπτο το βράδυ της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νυχτερινό κέντρο πο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι