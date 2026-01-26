Μιχάλης Μητρούσης: «Τι σαχλαμάρες είναι αυτές; Είναι ανάγκη να πεθάνεις πάνω στο σανίδι;»

Ο Μιχάλης Μητρούσης μίλησε ανοιχτά για την πορεία του στο θέατρο, τη ζωή του και τη σχέση του με τη μοναχοκόρη του, Μαρίλια Μητρούση, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμεί να πεθάνει πάνω στο θεατρικό σανίδι, ενώ αναφέρθηκε και στο σοβαρό τροχαίο που είχε στη Λεωφόρο Συγγρού.

Σε συνέντευξή του στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε με λόγια αγάπης στη Μαρίλια, αλλά και σε στιγμές της ζωής του που τον σημάδεψαν.

«Έχω µια υπέροχη κόρη που τη λατρεύω, τη Μαρίλια Μητρούση. Μαζί µε τη µητέρα της, τη Ρουµπίνη Βασιλακοπούλου, εξαιρετική ηθοποιό του Θεάτρου Τέχνης, φτιάξαµε το ένδοξο θέατρο Χυτήριο, το οποίο δεν υπάρχει πια και δεν θέλω να µιλάω γι’ αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός εξήγησε πως η απώλεια του θεάτρου τον πονάει ακόμη: «Είναι µια ιστορία που µε ενοχλεί. Το έφτιαξα µε αίµα, κόπο και χρήµατα και δεν το έχω. Βλέπω, όμως, την πρόοδο της Μαρίλιας και αυτό που είπα για το Χυτήριο το είπα γιατί το παιδάκι αυτό µεγάλωσε εκεί. Ερχόταν µικρή και έβλεπε τις παραστάσεις. Εγώ της είχα πει “και κοµµώτρια να γίνεις, να είσαι πρώτη. Αν δεν είσαι πρώτη, δεν είσαι καλή κοµµώτρια”».

Μιλώντας για την πορεία της κόρης του, ο Μιχάλης Μητρούσης σημείωσε: «Έχει σπουδάσει τουρκικές επιστήµες, ξέρει άπταιστα τουρκικά, έχει πάρει άριστα στο τραγούδι στο Ωδείο, αλλά ήθελε να γίνει ηθοποιός. Λέγαµε µε τη µάνα της “κάτσε να δούµε κανένα πλάνο, µη µας βρίζουν”. Παίζει σε µια εξαιρετική σειρά στον Alpha, στο Να µ’ αγαπάς, και είναι πάρα πολύ καλή».

Συμπλήρωσε επίσης πως, όσον αφορά την υποκριτική, είναι αυστηρός μαζί της, αλλά «δεν µιλάω».

Όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε να πεθάνει πάνω στη σκηνή, απάντησε κατηγορηματικά: «Τι σαχλαµάρες είναι αυτές; Αυτά είναι κάτι ιστορικά, παλιά. Θα πεθάνεις κάποια στιγµή, είναι ανάγκη να πεθάνεις πάνω στο σανίδι; Πέθανε σπίτι σου. Θέλω να µεταφέρω στους νέους ηθοποιούς το εξής: αυτό που κάνουν να το αγαπάνε, γιατί αν δεν το αγαπάνε και δεν το πιστεύουν, δε θα κάνουν ποτέ καριέρα».

Ο έμπειρος ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ένα προσωπικό κεφάλαιο της ζωής του: «Όταν ήµουν 27 χρόνων, είχα ένα µπέρδεµα στη ζωή µου και µε βοήθησε µια ψυχαναλύτρια. Είχα µια ερωτική σχέση, µπερδεύτηκα, δεν είχα κατασταλάξει. Είχα κάτι εµµονές, πέρασε».

Τέλος, ο Μιχάλης Μητρούσης αναφέρθηκε και στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε στη Λεωφόρο Συγγρού, σημειώνοντας πως το περιστατικό εκείνο αποτέλεσε ένα ακόμη σημείο καμπής στη ζωή του, χωρίς να επεκταθεί περισσότερο.