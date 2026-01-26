Σύρος: Σε γυναίκα 104 ετών ανήκει το πτώμα που βρέθηκε να επιπλέει στο λιμάνι της Ερμούπολης

Ταυτοποιήθηκε η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής (25/1) να επιπλέει στο λιμάνι της Ερμούπολης στη Σύρο. Πρόκειται για μια υπερήλικη 104 ετών, μόνιμη κάτοικο του νησιού, την οποία αναγνώρισε συγγενικό της πρόσωπο.

Περαστικοί που κινούνταν στην παραλιακή ζώνη της Ερμούπολης λίγο μετά τη μία το μεσημέρι αντίκρισαν το πτώμα της ηλικιωμένης γυναίκας μέσα στη θάλασσα και ειδοποίησαν άμεσα τις λιμενικές αρχές. Στο σημείο έφτασαν στελέχη του Λιμεναρχείου Σύρου, καθώς και ιδιωτικό σκάφος, το οποίο συνέδραμε στην επιχείρηση ανάσυρσης της σορού.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός αναμένεται να μεταφερθεί στον Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Το Λιμεναρχείο Σύρου έχει ήδη αναλάβει τη διενέργεια προανάκρισης για το περιστατικό, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η υπερήλικη γυναίκα.