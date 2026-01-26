Σύρος: Σε γυναίκα 104 ετών ανήκει το πτώμα που βρέθηκε να επιπλέει στο λιμάνι της Ερμούπολης

Σύνοψη από το

  • Ταυτοποιήθηκε η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε να επιπλέει στο λιμάνι της Ερμούπολης στη Σύρο. Πρόκειται για μια υπερήλικη 104 ετών, μόνιμη κάτοικο του νησιού.
  • Περαστικοί αντίκρισαν το πτώμα της ηλικιωμένης γυναίκας μέσα στη θάλασσα και ειδοποίησαν άμεσα τις λιμενικές αρχές. Στελέχη του Λιμεναρχείου Σύρου και ιδιωτικό σκάφος συνέδραμαν στην ανάσυρση της σορού.
  • Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της. Αναμένεται να μεταφερθεί στον Πειραιά για νεκροψία-νεκροτομή, ενώ το Λιμεναρχείο Σύρου διενεργεί προανάκριση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo

Ταυτοποιήθηκε η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής (25/1) να επιπλέει στο λιμάνι της Ερμούπολης στη Σύρο. Πρόκειται για μια υπερήλικη 104 ετών, μόνιμη κάτοικο του νησιού, την οποία αναγνώρισε συγγενικό της πρόσωπο.

Περαστικοί που κινούνταν στην παραλιακή ζώνη της Ερμούπολης λίγο μετά τη μία το μεσημέρι αντίκρισαν το πτώμα της ηλικιωμένης γυναίκας μέσα στη θάλασσα και ειδοποίησαν άμεσα τις λιμενικές αρχές. Στο σημείο έφτασαν στελέχη του Λιμεναρχείου Σύρου, καθώς και ιδιωτικό σκάφος, το οποίο συνέδραμε στην επιχείρηση ανάσυρσης της σορού.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός αναμένεται να μεταφερθεί στον Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Το Λιμεναρχείο Σύρου έχει ήδη αναλάβει τη διενέργεια προανάκρισης για το περιστατικό, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η υπερήλικη γυναίκα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρια: Πόσο συχνά πρέπει να κάνουν έρωτα για να παραμείνει δυνατή η σχέση τους – Ειδικός απαντά

8 λάθη ομορφιάς που μας κάνουν να φαινόμαστε 10 χρόνια μεγαλύτεροι – Πώς να τα διορθώσουμε;

Δημόσιο: Τέλος σε κοπάνες και εικονικές υπερωρίες – Πώς θα χτυπάνε οι υπάλληλοι την Ψηφιακή Κάρτα

Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο – Τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
03:20 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Ανησυχία για γέφυρα στο Νέο Φάληρο: Σάπια σίδερα και τσιμέντα στον… αέρα – Δείτε βίντεο

Έντονη ανησυχία προκαλεί η εικόνα της γέφυρας στο Νέο Φάληρο, όπου τα σίδερα έχουν σαπίσει και...
01:40 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Κύκλωμα με «πειραγμένες» αντλίες: Προφυλακίστηκε ο αρχηγός και πέντε ακόμα μέλη – Συνεχίζονται το πρωί της Δευτέρας οι απολογίες

Μαραθώνια ήταν η διαδικασία των απολογιών για τους 13 συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμε...
23:51 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Νέα επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες, σε «πορτοκαλί» συναγερμό η Αττική – «Red Code» για την Βόρεια Ελλάδα

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθενται από αύριο Δευτέρα έξι Περιφερειακές Ενότητες της Β...
23:01 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Πατροκτονία στη Γλυφάδα: Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου – Η δολοφονία της μητέρας το 2014, η αποφυλάκιση το 2018 και το νέο φονικό

Σοκ έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο η οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι