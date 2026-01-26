Ναυάγιο στην Μεσόγειο: Αγνοούνται 50 μετανάστες που επέβαιναν σε πλοιάριο – Φόβοι ότι πνίγηκαν

Μια ακόμη τραγωδία σημειώθηκε στη Μεσόγειο, καθώς ένα πλοιάριο που μετέφερε περίπου 50 μετανάστες βυθίστηκε στα ανοιχτά της Τυνησίας. Από το ναυάγιο, μόνο ένας άνδρας κατάφερε να επιβιώσει, ενώ οι υπόλοιποι επιβαίνοντες αγνοούνται, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους πως έχουν πνιγεί.

Ο διασωθείς άνδρας έμεινε για 24 ολόκληρες ώρες στη θάλασσα, παλεύοντας για τη ζωή του, μέχρι που εντοπίστηκε από εμπορικό πλοίο που έπλεε στην περιοχή. Σύμφωνα με την οργάνωση Alarm Phone, η οποία παρέχει τηλεφωνική βοήθεια σε μετανάστες που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα, ο επιζών ανέφερε ότι όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες είναι νεκροί.

Το πλοιάριο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχε αποπλεύσει από τις ακτές της Τυνησίας, που αποτελεί μια από τις πιο συνηθισμένες αφετηρίες για όσους επιχειρούν να φτάσουν στην Ευρώπη, διασχίζοντας τη Μεσόγειο κάτω από εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες. Οι αρχές της Μάλτας ανακοίνωσαν ότι ο διασωθείς μεταφέρθηκε στο νησί για ιατρική φροντίδα, χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινίσει πότε ακριβώς πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση διάσωσης.