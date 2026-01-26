Ναυάγιο στην Μεσόγειο: Αγνοούνται 50 μετανάστες που επέβαιναν σε πλοιάριο – Φόβοι ότι πνίγηκαν

Σύνοψη από το

  • Μια ακόμη τραγωδία σημειώθηκε στη Μεσόγειο, καθώς ένα πλοιάριο που μετέφερε περίπου 50 μετανάστες βυθίστηκε στα ανοιχτά της Τυνησίας. Από το ναυάγιο, μόνο ένας άνδρας κατάφερε να επιβιώσει, ενώ οι υπόλοιποι αγνοούνται.
  • Ο διασωθείς άνδρας έμεινε για 24 ολόκληρες ώρες στη θάλασσα, παλεύοντας για τη ζωή του, μέχρι που εντοπίστηκε από εμπορικό πλοίο. Σύμφωνα με την οργάνωση Alarm Phone, ο επιζών ανέφερε ότι όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες είναι νεκροί.
  • Το πλοιάριο είχε αποπλεύσει από τις ακτές της Τυνησίας, μια συνηθισμένη αφετηρία για όσους επιχειρούν να φτάσουν στην Ευρώπη. Οι αρχές της Μάλτας ανακοίνωσαν ότι ο διασωθείς μεταφέρθηκε στο νησί για ιατρική φροντίδα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ναυάγιο στην Μεσόγειο: Αγνοούνται 50 μετανάστες που επέβαιναν σε πλοιάριο – Φόβοι ότι πνίγηκαν

Μια ακόμη τραγωδία σημειώθηκε στη Μεσόγειο, καθώς ένα πλοιάριο που μετέφερε περίπου 50 μετανάστες βυθίστηκε στα ανοιχτά της Τυνησίας. Από το ναυάγιο, μόνο ένας άνδρας κατάφερε να επιβιώσει, ενώ οι υπόλοιποι επιβαίνοντες αγνοούνται, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους πως έχουν πνιγεί.

Ο διασωθείς άνδρας έμεινε για 24 ολόκληρες ώρες στη θάλασσα, παλεύοντας για τη ζωή του, μέχρι που εντοπίστηκε από εμπορικό πλοίο που έπλεε στην περιοχή. Σύμφωνα με την οργάνωση Alarm Phone, η οποία παρέχει τηλεφωνική βοήθεια σε μετανάστες που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα, ο επιζών ανέφερε ότι όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες είναι νεκροί.

Το πλοιάριο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχε αποπλεύσει από τις ακτές της Τυνησίας, που αποτελεί μια από τις πιο συνηθισμένες αφετηρίες για όσους επιχειρούν να φτάσουν στην Ευρώπη, διασχίζοντας τη Μεσόγειο κάτω από εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες. Οι αρχές της Μάλτας ανακοίνωσαν ότι ο διασωθείς μεταφέρθηκε στο νησί για ιατρική φροντίδα, χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινίσει πότε ακριβώς πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση διάσωσης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρια: Πόσο συχνά πρέπει να κάνουν έρωτα για να παραμείνει δυνατή η σχέση τους – Ειδικός απαντά

8 λάθη ομορφιάς που μας κάνουν να φαινόμαστε 10 χρόνια μεγαλύτεροι – Πώς να τα διορθώσουμε;

Δημόσιο: Τέλος σε κοπάνες και εικονικές υπερωρίες – Πώς θα χτυπάνε οι υπάλληλοι την Ψηφιακή Κάρτα

Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο – Τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
01:55 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Φιλιππίνες: Βυθίστηκε πλοίο που μετέφερε πάνω από 350 άτομα – Τουλάχιστον επτά νεκροί

Συναγερμός σήμανε στη νότια περιοχή των Φιλιππίνων τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν ένα επιβατ...
01:25 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Νταβός: «Οι ισχυροί κάνουν ό,τι μπορούν και οι αδύναμοι υποφέρουν ό,τι πρέπει» – Η ιστορική αναφορά του Μαρκ Κάρνεϊ στον Θουκυδίδη που ενέπνευσε το CNN

Όταν ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανέβηκε στο βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο...
00:12 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Wall Street Journal: Κορυφαίος Κινέζος στρατηγός κατηγορείται για διαρροή πυρηνικών μυστικών στις ΗΠΑ

Στο επίκεντρο μιας μεγάλης έρευνας στην Κίνα βρίσκεται ο στρατηγός Ζανγκ Γιουχία, ένας από του...
00:08 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Βραζιλία: Τουλάχιστον 30 τραυματίες, έπειτα από πτώση κεραυνού σε διαδήλωση υποστηρικτών του Ζαΐρ Μπολσονάρου

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κεραυνός έπεσε σε συγκέντρωση υποστηρικτών του Ζαΐ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι