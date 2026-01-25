Σερβία – Ουγγαρία 10-7: «Χρυσοί» οι «Πλάβι» στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών – Δείτε βίντεο

Η Σερβία επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ανδρών, μετά από έναν εντυπωσιακό τελικό απέναντι στην Ουγγαρία, που έληξε με σκορ 10-7. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να παλεύουν σκληρά για τη νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους Σέρβους να δείχνουν από νωρίς αποφασισμένοι να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Οι Ούγγροι απάντησαν με δυναμική άμυνα και αποτελεσματικές επιθέσεις, φέρνοντας το ματς στα ίσα. Ωστόσο, η Σερβία βρήκε κρίσιμα γκολ στα πιο καθοριστικά σημεία, εκμεταλλευόμενη την αστοχία των αντιπάλων της και τις καθοριστικές αποκρούσεις του Γκλούσατς, που αποτέλεσαν σημείο αναφοράς στον τελικό.

Η Ουγγαρία, παρά την ποιότητά της, δεν κατάφερε να μετουσιώσει σε γκολ τις ευκαιρίες της, μένοντας στο χαμηλό 7/34 στις τελικές προσπάθειες. Η αποτελεσματικότητα των Σέρβων και η σταθερότητά τους στα κρίσιμα λεπτά τους έδωσαν το προβάδισμα που κράτησαν μέχρι το τέλος, φτάνοντας δίκαια στην κορυφή της διοργάνωσης.

Με αυτή τη νίκη, η Σερβία επιβεβαίωσε ξανά την κυριαρχία της στο ευρωπαϊκό πόλο, αφήνοντας την Ουγγαρία στη δεύτερη θέση και στο ασημένιο μετάλλιο. Η Ελλάδα, από την πλευρά της, ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο, κατακτώντας την τρίτη θέση και το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, γράφοντας ιστορία.

Τα οκτάλεπτα του τελικού: (3–2, 2–3, 2–1, 3–1)