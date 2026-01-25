Σερβία – Ουγγαρία 10-7: «Χρυσοί» οι «Πλάβι» στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Η Σερβία επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ανδρών, μετά από έναν εντυπωσιακό τελικό απέναντι στην Ουγγαρία, που έληξε με σκορ 10-7.
  • Η Σερβία βρήκε κρίσιμα γκολ στα πιο καθοριστικά σημεία, εκμεταλλευόμενη την αστοχία των αντιπάλων της και τις καθοριστικές αποκρούσεις του Γκλούσατς. Η Ουγγαρία έμεινε στο χαμηλό 7/34 στις τελικές προσπάθειες.
  • Η Ελλάδα, από την πλευρά της, ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο, κατακτώντας την τρίτη θέση και το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, γράφοντας ιστορία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Σερβία – Ουγγαρία 10-7: «Χρυσοί» οι «Πλάβι» στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών – Δείτε βίντεο

Η Σερβία επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ανδρών, μετά από έναν εντυπωσιακό τελικό απέναντι στην Ουγγαρία, που έληξε με σκορ 10-7. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να παλεύουν σκληρά για τη νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους Σέρβους να δείχνουν από νωρίς αποφασισμένοι να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Οι Ούγγροι απάντησαν με δυναμική άμυνα και αποτελεσματικές επιθέσεις, φέρνοντας το ματς στα ίσα. Ωστόσο, η Σερβία βρήκε κρίσιμα γκολ στα πιο καθοριστικά σημεία, εκμεταλλευόμενη την αστοχία των αντιπάλων της και τις καθοριστικές αποκρούσεις του Γκλούσατς, που αποτέλεσαν σημείο αναφοράς στον τελικό.

Η Ουγγαρία, παρά την ποιότητά της, δεν κατάφερε να μετουσιώσει σε γκολ τις ευκαιρίες της, μένοντας στο χαμηλό 7/34 στις τελικές προσπάθειες. Η αποτελεσματικότητα των Σέρβων και η σταθερότητά τους στα κρίσιμα λεπτά τους έδωσαν το προβάδισμα που κράτησαν μέχρι το τέλος, φτάνοντας δίκαια στην κορυφή της διοργάνωσης.

Με αυτή τη νίκη, η Σερβία επιβεβαίωσε ξανά την κυριαρχία της στο ευρωπαϊκό πόλο, αφήνοντας την Ουγγαρία στη δεύτερη θέση και στο ασημένιο μετάλλιο. Η Ελλάδα, από την πλευρά της, ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο, κατακτώντας την τρίτη θέση και το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, γράφοντας ιστορία.

Τα οκτάλεπτα του τελικού: (3–2, 2–3, 2–1, 3–1)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρια: Πόσο συχνά πρέπει να κάνουν έρωτα για να παραμείνει δυνατή η σχέση τους – Ειδικός απαντά

8 λάθη ομορφιάς που μας κάνουν να φαινόμαστε 10 χρόνια μεγαλύτεροι – Πώς να τα διορθώσουμε;

Δημόσιο: Τέλος σε κοπάνες και εικονικές υπερωρίες – Πώς θα χτυπάνε οι υπάλληλοι την Ψηφιακή Κάρτα

Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο – Τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:40 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Πόλο: Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στην Εθνική Ομάδα – Δείτε βίντεο

Η Εθνική Ελλάδας έγραψε ιστορία στο Βελιγράδι, κατακτώντας για πρώτη φορά μετάλλιο σε Ευρωπαϊκ...
22:25 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 0-0: «Κόλλησαν» και στο Περιστέρι οι Πράσινοι – Έχασαν πέναλτι οι Περιστεριώτες

Στο ισόπαλο 0-0 έμειναν ο Ατρόμητος κι ο Παναθηναϊκός στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Sup...
20:35 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Πετρόπουλος μετά το «Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός»: «Ελπίζω τα φρένα του αυτοκινήτου να κόπηκαν μόνα τους»

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Ρόδο, ωστόσο η αναμέτρηση κόντρα τον Κολοσσό σημαδεύτηκε α...
19:17 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Ιταλία – Ελλάδα 5-12: «Χάλκινη» η Εθνική πόλο στο Βελιγράδι – Κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Έπειτα από 22 συμμετοχές, δύο τέταρτες θέσεις και πολλές απογοητεύσεις, η Εθνική Ελλάδας πόλο ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι