Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης: «Τρόλαρε» χρήστη του TikTok που πήγε για σκι στα Καλάβρυτα – «Γύρνα το σε snowboard»
Φωτογραφίες: TikTok, Instagram

Η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύτων χθες, αποτέλεσε την αφορμή για μια χιουμοριστική ανάρτηση ενός χρήστη του TikTok, ο οποίος μοιράστηκε τρεις φωτογραφίες στον λογαριασμό του.

Η πρώτη τον δείχνει στα πέδιλά του με τη λεζάντα «Για ένα σκι ήρθα, τι μπορεί να πάει στραβά;».

Πηγή: TikTok / @johnnykoro

Η δεύτερη απεικονίζει μήνυμα από τον πατέρα του που τον προειδοποιεί να προσέχει καθώς στο χιονοδρομικό βρισκόταν ο Πρωθυπουργός.

Πηγή: TikTok / @johnnykoro

Η τρίτη φωτογραφία δείχνει τον ίδιο να έχει γλιστρήσει και να βρίσκεται στο χιόνι.

Πηγή: TikTok / @johnnykoro

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε με χιούμορ στα σχόλια της ανάρτησης, προτείνοντας στον χρήστη του TikTok να το «γυρίσει σε snowboard», προκαλώντας την έκπληξη όσων είδαν το «τρολάρισμα» του Έλληνα Πρωθυπουργού.

Πηγή: TikTok / @johnnykoro

23:09 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

20:17 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

15:15 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

14:53 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

