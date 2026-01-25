Μητσοτάκης: «Τρόλαρε» χρήστη του TikTok που πήγε για σκι στα Καλάβρυτα – «Γύρνα το σε snowboard»

Η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύτων χθες, αποτέλεσε την αφορμή για μια χιουμοριστική ανάρτηση ενός χρήστη του TikTok, ο οποίος μοιράστηκε τρεις φωτογραφίες στον λογαριασμό του.

Η πρώτη τον δείχνει στα πέδιλά του με τη λεζάντα «Για ένα σκι ήρθα, τι μπορεί να πάει στραβά;».

Η δεύτερη απεικονίζει μήνυμα από τον πατέρα του που τον προειδοποιεί να προσέχει καθώς στο χιονοδρομικό βρισκόταν ο Πρωθυπουργός.

Η τρίτη φωτογραφία δείχνει τον ίδιο να έχει γλιστρήσει και να βρίσκεται στο χιόνι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε με χιούμορ στα σχόλια της ανάρτησης, προτείνοντας στον χρήστη του TikTok να το «γυρίσει σε snowboard», προκαλώντας την έκπληξη όσων είδαν το «τρολάρισμα» του Έλληνα Πρωθυπουργού.