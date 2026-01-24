Κυριάκος Μητσοτάκης: Μας ξεναγεί στο καφέ του χιονοδρομικού στα Καλάβρυτα – «Έχει και σόμπα» – ΒΙΝΤΕΟ

Στο χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύτων βρέθηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε αιφνιδιαστικά το Χιονοδρομικό Κέντρο χωρίς πρωτόκολλο, ανάμεσα σε απλούς επισκέπτες και σκιέρ, ενώ αργότερα «ανέβηκε» στο Instagram ένα χιουμοριστικό βίντεο μέσα από μία καφετέρια δίπλα στον αναβατήρα του Κέντρου.

«Μου ζήτησαν να παρουσιάσω το νέο καφέ στην κορυφή της Στύγας στα Καλάβρυτα» λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δείχνοντας την καφετέρια. «Έχει και σόμπα» προσθέτει.

Δείτε το βίντεο: