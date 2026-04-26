Θεσσαλονίκη: Ο Δημήτρης Λινάρδος ο μεγάλος νικητής του 20ου Διεθνούς Μαραθωνίου “Μέγας Αλέξανδρος”- Αγκάλιασε τον γιο του στον τερματισμό και του αφιέρωσε τη νίκη

Ευανθία Τασσοπούλου

Κοινωνία

Ο Δημήτρης Λινάρδος είναι ο μεγάλος νικητής του 20ου Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος» που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με αφετηρία την Πέλλα και τερματισμό στη Θεσσαλονίκη.

Ο αθλητής του ΓΣ Κηφισιας διένυσε την απόσταση των 42 χιλιομέτρων από την Πέλλα έως το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην παραλία της Θεσσαλονίκης, σε 2 ώρες 26 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα.

Μετά τον τερματισμό ο Δημήτρης Λινάρδος πήρε αγκαλιά τον γιο του ενώ όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στο thestival.gr «αφιερώνω αυτή τη νίκη στον γιο μου και σε όλους τους ανθρώπους εδώ».

Η στιγμή του τερματισμού

 

Ozempic face: Τι συμβαίνει στο πρόσωπο όσων χάνουν κιλά με φάρμακα – Μεγάλη μελέτη απαντά

Η επιθετική μορφή καρκίνου που «χτυπά» νεαρές ηλικίες-SOS από τους επιστήμονες

Πρόσθετος χώρος 1,2 δισ. ευρώ για νέα μέτρα στο πακέτο της ΔΕΘ – Οι παρεμβάσεις που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση αιτήσεων για 300.000 vouchers – Τι αναφέρει η ΔΥΠΑ

«Η Βενετία βυθίζεται»: Ερευνητές ανέλυσαν κάθε δυνατό σχέδιο για τη διάσωσή της – Κανένα δεν θα διαφύλασσε την πόλη όπως τη...

«Τερματισμός, Επανεκκίνηση» – Η Microsoft τροποποιεί τα Windows για να μειώσει την απογοήτευση των χρηστών υπολογιστών
12:33 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Λόφος Φιλοπάππου: Αιματηρή συμπλοκή με δύο τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στον λόφο του Φιλοπάππου το πρωί της Κυριακής (26/04).  Σύμφωνα με μαρτυρίες...
10:25 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Μενίδι: «Υπάρχει μια αλαζονεία από μέρους τους, σαν να μην ισχύει τίποτα για αυτούς», δηλώνει η μητέρα του 11χρονου Μάριου

Οι γονείς του 11χρονου Μάριου που έχασε τη ζωή του από «αδέσποτη» σφαίρα, τον Ιούνιο του 2017,...
09:31 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Σήμερα η διεξαγωγή των εξετάσεων για την εισαγωγή

Ξεκινά την Κυριακή 26 Απριλίου στις 10:00, η δοκιμασία δεξιοτήτων για την εισαγωγή μαθητών και...
09:14 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Αθήνα: Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της διεξαγωγής αγώνα δρόμου

Σήμερα διεξάγεται ο «17ος Διεθνής Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος και Παράλληλοι Αγώνες». Λόγω του α...
