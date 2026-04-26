Τηλεθέαση (25/4): Ποιο πρόγραμμα ξεχώρισε το βράδυ του Σαββάτου

Ελένη Φλισκουνάκη

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Τηλεθέαση

Συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών το Σάββατο 25 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε η θεατρική παράσταση «Μάρκος by Night» με 14,1%, ενώ ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 12,2% και το «Σόι Σου (Ε)» με 11,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε η θεατρική παράσταση «Μάρκος by Night» με 14,1%, με το «Σόι Σου (Ε)» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 13,5% και στην τρίτη η ελληνική ταινία «Η θεία από το Σικάγο» με 9,8%.

Prime Time – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Θεατρική Παράσταση: Μάρκος by Night MEGA 14,1%
2 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος ANT1 12,2%
3 Το Σόι Σου (Ε) ALPHA 11,9%
4 Ελληνική ταινία: Η θεία από το Σικάγο ALPHA 10,3%
5 J2US OPEN 8,8%
6 Πάμε μια βόλτα; MEGA 7,8%
7 Ελληνική ταινία: Σκληρός Άνδρας ΣΚΑΪ 6%
8 Παιδική ταινία: Οι πιγκουίνοι της Μαδαγασκάρης STAR 5,3%

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Θεατρική Παράσταση: Μάρκος by Night MEGA 14,1%
2 Το Σόι Σου (Ε) ALPHA 13,5%
3 Ελληνική ταινία: Η θεία από το Σικάγο ALPHA 9,8%
4 Παιδική ταινία: Οι πιγκουίνοι της Μαδαγασκάρης STAR 9,6%
5 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος ANT1 8,7%
6 J2US OPEN 5,1%
7 Πάμε μια βόλτα; MEGA 5,1%
8 Ελληνική ταινία: Σκληρός Άνδρας ΣΚΑΪ 4,1%

