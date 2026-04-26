Τηλεθέαση (25/4): Ποιο πρόγραμμα ξεχώρισε το βράδυ του Σαββάτου

Συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών το Σάββατο 25 Απριλίου.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε η θεατρική παράσταση «Μάρκος by Night» με 14,1%, ενώ ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 12,2% και το «Σόι Σου (Ε)» με 11,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε η θεατρική παράσταση «Μάρκος by Night» με 14,1%, με το «Σόι Σου (Ε)» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 13,5% και στην τρίτη η ελληνική ταινία «Η θεία από το Σικάγο» με 9,8%.
Prime Time – Γενικό Κοινό (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Θεατρική Παράσταση: Μάρκος by Night
|MEGA
|14,1%
|2
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|ANT1
|12,2%
|3
|Το Σόι Σου (Ε)
|ALPHA
|11,9%
|4
|Ελληνική ταινία: Η θεία από το Σικάγο
|ALPHA
|10,3%
|5
|J2US
|OPEN
|8,8%
|6
|Πάμε μια βόλτα;
|MEGA
|7,8%
|7
|Ελληνική ταινία: Σκληρός Άνδρας
|ΣΚΑΪ
|6%
|8
|Παιδική ταινία: Οι πιγκουίνοι της Μαδαγασκάρης
|STAR
|5,3%
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Θεατρική Παράσταση: Μάρκος by Night
|MEGA
|14,1%
|2
|Το Σόι Σου (Ε)
|ALPHA
|13,5%
|3
|Ελληνική ταινία: Η θεία από το Σικάγο
|ALPHA
|9,8%
|4
|Παιδική ταινία: Οι πιγκουίνοι της Μαδαγασκάρης
|STAR
|9,6%
|5
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|ANT1
|8,7%
|6
|J2US
|OPEN
|5,1%
|7
|Πάμε μια βόλτα;
|MEGA
|5,1%
|8
|Ελληνική ταινία: Σκληρός Άνδρας
|ΣΚΑΪ
|4,1%