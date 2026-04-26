Τηλεθέαση (25/4): Ποιο πρόγραμμα ξεχώρισε το βράδυ του Σαββάτου

Συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών το Σάββατο 25 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε η θεατρική παράσταση «Μάρκος by Night» με 14,1%, ενώ ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 12,2% και το «Σόι Σου (Ε)» με 11,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε η θεατρική παράσταση «Μάρκος by Night» με 14,1%, με το «Σόι Σου (Ε)» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 13,5% και στην τρίτη η ελληνική ταινία «Η θεία από το Σικάγο» με 9,8%.

Prime Time – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%) 1 Θεατρική Παράσταση: Μάρκος by Night MEGA 14,1% 2 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος ANT1 12,2% 3 Το Σόι Σου (Ε) ALPHA 11,9% 4 Ελληνική ταινία: Η θεία από το Σικάγο ALPHA 10,3% 5 J2US OPEN 8,8% 6 Πάμε μια βόλτα; MEGA 7,8% 7 Ελληνική ταινία: Σκληρός Άνδρας ΣΚΑΪ 6% 8 Παιδική ταινία: Οι πιγκουίνοι της Μαδαγασκάρης STAR 5,3%

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)