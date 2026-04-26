Γεωργιάδης για Σχοινά: Το να ασκείς κριτική σε έναν ευρωπαϊκό θεσμό, δεν είναι ούτε χαμένος καιρός ούτε αντιευρωπαϊκή συζήτηση

Ευανθία Τασσοπούλου

Πολιτική

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Στην ΕΡΤ έδωσε συνέντευξη ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και απάντησε για το σχόλιο του Μαργαρίτη Σχοινά που αφορούσε στην κριτική που άσκησε στην Λάουρα Κοβέσι.

«Ήθελα να απαντήσω στον φίλο μου, τον Μαργαρίτη Σχοινά, που πολύ αγαπώ. Έκανε μια δήλωση για τον καιρό και την Ευρώπη. Είναι φίλος μου, με έχει βοηθήσει πολύ από τα ευρωπαϊκά του αξιώματα, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας δεν θα είχαν προχωρήσει χωρίς τον Μαργαρίτη Σχοινά. Πολλά πράγματα στο υπ. Ανάπτυξης με τις εγκρίσεις για να δώσουμε ενισχύσεις εν μέσω COVID, δεν θα είχαν προχωρήσει χωρίς τον Μαργαρίτη Σχοινά. Τον τιμώ και τον αγαπώ. Όμως, εδώ έχουμε μια δομική διαφορά ως προς τον φιλοευρωπαϊσμό μας. Φιλοευρωπαίος εγώ, φιλοευρωπαίος και ο Σχοινάς. Δεν δίνω εξετάσεις φιλοευρωπαϊσμού. Εγώ τις εξετάσεις μου, τις έδωσα την εποχή των μνημονίων όταν η Ελλάδα βρέθηκε ένα βήμα πριν το χείλος του γκρεμού και εμένα με έβριζαν τα 3/4 των Ελλήνων γιατί προσπαθούσα να κρατήσω την Ελλάδα στην Ευρώπη» είπε αρχικά.

«Άρα τις εξετάσεις μου τις έχω δώσει. Όμως να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα για τον φιλοευρωπαϊσμό μας. Η Ελλάδα δεν είναι κράτος παρίας στην ΕΕ. Δεν είναι κράτος μειωμένης συμμετοχής. Είναι ισότιμο κράτος και έχει κάθε δικαίωμα να εκφράζει άποψη για τους θεσμούς και να ζητάει αλλαγή και να ασκεί κριτική. Το να ασκείς κριτική σε έναν ευρωπαϊκό θεσμό δεν είναι ούτε χαμένος καιρός – γιατί ορισμένες φορές οδηγεί στο να αλλάξουν οι θεσμοί και να βελτιωθούν- ούτε αντιευρωπαϊκή συζήτηση. Αντιευρωπαϊκή συζήτηση θα ήταν να δεχθούμε ότι φτιάξαμε έναν θεσμό στις Βρυξέλλες που θα μπορεί να αυτο-ανανεώνεται ισοβίως και προφανώς θα προχωρήσει σε φοβερή κατάχρηση εξουσίας» πρόσθεσε.

«Οι εισαγγελείς και οι δικαστές μιλάνε με τις αποφάσεις τους»

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις δηλώσεις της Ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι, κάνοντας λόγο για «σοβαρή και δημόσια σύγκρουση μεταξύ των δύο θεσμών» μεταξύ δηλαδή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του Αρείου Πάγου σχετικά με την αρμοδιότητα ανανέωσης των εισαγγελέων.

Υποστήριξε ότι η ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι λανθασμένη και ότι το ζήτημα θα πρέπει να κριθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τονίζοντας πως «δεν μπορεί να υπάρχει θεσμός που να αυτοανανεώνεται επ’ αόριστον».

«Η κα Κοβέσι λέει ότι δεν έχει την αρμοδιότητα ο Άρειος Πάγος, Βενιζέλος, Παυλόπουλος και Θάνου λένε ότι την έχει ο Άρειος Πάγος αλλά λόγω της πολιτικοποίησης ο Άρειος Πάγος πρέπει να ανανεώσει τη θητεία της κας Παπανδρέου» περιέγραψε.

«Είναι οξύμωρο ότι έδωσε συνέντευξη η κα Κοβέσι στους Δελφούς. Οι εισαγγελείς και οι δικαστές μιλάνε με τις αποφάσεις τους, είναι το βασικό μότο της Δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει κανένας εισαγγελέας στον κόσμο που να δίνει συνεντεύξεις. Οι εισαγγελείς δεν μιλάνε δημόσια, μιλάνε με τις αποφάσεις τους» πρόσθεσε.

ΕΣΥ: 1.000 νέες θέσεις γιατρών και σχέδιο για νοσηλευτές

Στο μέτωπο της υγείας, ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα προκηρύσσονται 1.000 θέσεις μόνιμων γιατρών στο ΕΣΥ, εκτιμώντας ότι «στις περισσότερες θα υπάρξει ανταπόκριση», καθώς –όπως είπε– η ροή προσλήψεων έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα νησιά, τονίζοντας ότι φέτος αναμένεται να έχουν «τα λιγότερα κενά εδώ και πολλά χρόνια», χάρη σε συνδυασμό κρατικών κινήτρων, δωρεών και τοπικών πρωτοβουλιών.

Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στους νοσηλευτές. Όπως δήλωσε, η κυβέρνηση επεξεργάζεται ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί στις 12 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή. «Απολύτως αποδεχόμαστε ότι υπάρχει πρόβλημα και έχουμε ευθύνη να κάνουμε το επάγγελμα πιο ελκυστικό», σημείωσε.

Για Τσίπρα και Καρυστιανού

Στη συνέχεια άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ σχολίασε και τα σενάρια δημιουργίας νέων πολιτικών σχημάτων.

Εκτίμησε ότι πιθανή κάθοδος της Μαρίας Καρυστιανού θα επηρεάσει κυρίως τον ίδιο πολιτικό χώρο με την Πλεύση Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση, σημειώνοντας ότι «υπάρχει κοινό ακροατήριο που θα ανταγωνιστούν».

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε καταγγελία εργαζόμενης κατά της Πλεύσης Ελευθερίας, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση δεν έλαβε τη δημοσιότητα που θα είχε αν αφορούσε άλλο πολιτικό πρόσωπο.

