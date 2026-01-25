Γλυφάδα: Πώς αποφυλακίστηκε ο 46χρονος πατροκτόνος 4 χρόνια μετά τη δολοφονία της μητέρας του

Νέες αποκαλύψεις για το πώς ο δράστης της δολοφονίας της Γλυφάδας, ο οποίος είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014, βρέθηκε εκτός φυλακής, αλλά και εκτός κάποιας ψυχιατρικής μονάδας νοσηλείας, βλέπουν στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το αποφυλακιστήριο, ο 46χρονος είχε αποφυλακιστεί από το Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού στις 3 Μαΐου του 2018, κάνοντας χρήση των διατάξεων του λεγόμενου νόμου Παρασκευόπουλου και της τελευταίας τροποποίησής του, που προέβλεπε τη δυνατότητα αποφυλάκισης κρατουμένων, οι οποίοι είχαν εκτίσει το ήμισυ της ποινής τους με ευεργετικό υπολογισμό.

Ο άνδρας κρατείτο από τις 2 Απριλίου 2014 για την ανθρωποκτονία της μητέρας του και είχε καταδικαστεί από το Α’ Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών σε κάθειρξη 16 ετών για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Η ποινή του είχε αρχίσει να μετρά από τις 28 Μαρτίου 2014, με προβλεπόμενη λήξη στις 28 Μαρτίου 2030.

Η αποφυλάκιση και οι όροι

Η αποφυλάκιση εγκρίθηκε με διάταξη του εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, με αναστολή του υπολοίπου της ποινής, το οποίο ανερχόταν σε επτά έτη, εννέα μήνες και 24 ημέρες. Η απόφαση στηρίχθηκε στις διατάξεις του άρθρου 43 του νόμου 4489/2017, που επέτρεπαν την αποδέσμευση κρατουμένων μετά την έκτιση του μισού της ποινής τους.

Καθοριστικό ρόλο είχε ο ευεργετικός υπολογισμός του χρόνου κράτησης και νοσηλείας του στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, όπου κάθε ημέρα υπολογιζόταν ως δύο ημέρες εκτιόμενης ποινής. Έτσι, για την περίοδο από 2 Απριλίου 2014 έως 3 Μαΐου 2018, θεωρήθηκε ότι είχε εκτίσει τέσσερα έτη, πέντε μήνες και μία ημέρα. Ο υπολογισμός εγκρίθηκε από τον εισαγγελέα επόπτη των Φυλακών Κορυδαλλού, έπειτα από πρόταση του Συμβουλίου Εργασίας του Ψυχιατρείου.

Παρά την αποφυλάκιση, ιατρική γνωμάτευση έκρινε ότι ο κρατούμενος δεν μπορούσε να επιστρέψει άμεσα στην κοινωνία, καθώς θεωρήθηκε «επικίνδυνος για τον εαυτό του και για το περιβάλλον του». Έτσι, με εντολή του εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο Νοσοκομείο για νοσηλεία στις 3 Μαΐου 2018.

Η αναστολή της ποινής συνοδεύτηκε από περιοριστικούς όρους, όπως η υποχρέωση μόνιμης διαμονής στη δηλωθείσα κατοικία του στη Γλυφάδα και η τακτική εμφάνισή του στο αστυνομικό τμήμα την 1η και 15η ημέρα κάθε μήνα. Οι όροι αυτοί ίσχυαν έως την ολοκλήρωση του χρόνου δοκιμασίας, στις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Μετά τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο, ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος, παραμένοντας υπό το καθεστώς των περιοριστικών όρων που είχαν επιβληθεί.

Το αποφυλακιστήριο του 46χρονου