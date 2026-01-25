Κακοκαιρία στις ΗΠΑ: Σχεδόν 1 εκατομμύριο σπίτια χωρίς ρεύμα – Τι λέει Ελληνοαμερικανός μετεωρολόγος για τον «ιστορικό» χιονιά

  • Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν παραλύσει κυριολεκτικά τα συστήματα ηλεκτροδότησης, καθώς αυτή τη στιγμή σχεδόν 1.000.000 σπίτια και επιχειρήσεις είναι χωρίς ρεύμα.
  • Τέσσερεις είναι οι νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία, μεταξύ των οποίων ένας 19χρονος φοιτητής, ενώ αρκετοί ειδικοί μιλούν για μια «καταιγίδα του αιώνα» στις ΗΠΑ.
  • Ο Ελληνοαμερικανός μετεωρολόγος Νικ Γκρέγκορι εξήγησε ότι η κακοκαιρία είναι ιστορική επειδή «πλήττει τεράστια περιοχή» και οι πόλεις στα βορειοανατολικά έχουν να δουν κάτι τέτοιο εδώ και δέκα χρόνια, οδηγώντας σε χάος στις μετακινήσεις.
Κακοκαιρία στις ΗΠΑ: Σχεδόν 1 εκατομμύριο σπίτια χωρίς ρεύμα – Τι λέει Ελληνοαμερικανός μετεωρολόγος για τον «ιστορικό» χιονιά
Ουάσινγκτον, Φωτογραφία: AP

Ο Ελληνοαμερικανός μετεωρολόγος του Fox New York, Νικ Γκρέγκορι, μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΕΡΤnews για την κατάσταση που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στις ΗΠΑ και για τα χαρακτηριστικά του ακραίου χιονιά.

Ερωτηθείς σχετικά με τις περιοχές που αναμένεται χιονοθύελλα και την ποσότητα του χιονιού, ο Νικ Γκρέγκορι δήλωσε: «Χιόνι θα πέσει στις μεγάλες πόλεις, στην Ουάσιγκτον, στη Φιλαδέλφεια, θα δούμε 6-10 ίντσες χιονιού [15-25 εκατοστά] που προφανώς είναι μεγάλη ποσότητα, αλλά το πρόβλημα είναι ότι πάνω στο στρωμένο χιόνι θα πέσει βροχή και θα παγώσει, θα δημιουργηθεί μια συμπαγή στρώση πάγου».

Σικάγο, Φωτογραφία: AP

«Έπειτα, πιο βόρεια στη Νέα Υόρκη, θα πέσει μεγαλύτερη ποσότητα χιονιού 8-12 ίντσες [20-30 εκατοστά] χιονιού και θα πέσει πάνω σε πάγο και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Μετά, στη Βοστώνη θα δούμε προφανώς 1 πόδι [30 εκατοστά] χιονιού ή λίγο παραπάνω. Οι περιοχές μέσα στις πόλεις, βόρεια που το κρύο είναι περισσότερο θα καλυφτούν όλες με χιόνι, η ποσότητα θα είναι μέχρι 15-18 ίντσες [38-45 εκατοστά]», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, αρκετοί ειδικοί, μιλούν για μια καταιγίδα του αιώνα στις ΗΠΑ. Τέσσερεις είναι οι νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία, καθώς νεκρός εντοπίστηκε ένας 19χρονος φοιτητής από το Μίτσιγκαν, ο οποίος αγνοούνταν από εχθές και πάνω από 20 ώρες μετά, οι αρχές βρήκαν το άψυχο σώμα του.

Σχετικά με τους λόγους που καθιστούν αυτή την κακοκαιρία ιστορική, ο μετεωρολόγος εξήγησε: «Για πολλούς λόγους. Πρώτον, επειδή πλήττει τεράστια περιοχή, η ποσότητα του χιονιού και του πάγου επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό είναι το πρώτο. Οδηγεί σε χάος στις μετακινήσεις, προβλήματα στις μετακινήσεις. Ειδικά οι πόλεις στα βορειοανατολικά, στις ανατολικές ακτές, έχουν να δουν κακοκαιρία όπως αυτή εδώ και δέκα χρόνια. Ο χειμώνας τα τελευταία χρόνια δεν είναι πολύ βαρύς. Επομένως, οι άνθρωποι έχουν να ζήσουν κάτι τέτοιο για σχεδόν μια δεκαετία».

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο poweroutage.us τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν παραλύσει κυριολεκτικά τα συστήματα ηλεκτροδότησης, καθώς αυτή τη στιγμή σχεδόν 1.000.000 σπίτια και επιχειρήσεις είναι χωρίς ρεύμα.

Πηγή: poweroutage.us

Παράλληλα, έχουν παραλύσει και οι μετακινήσεις τόσο στον αέρα, αφού σχεδόν 17.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί, όσο και στο οδικό δίκτυο που υπάρχουν πολλές αναφορές για τροχαία. Ακόμα και τα λεωφορεία έχουν ακυρώσει ή τροποποίηση τα δρομολόγιά τους λόγω του χιονιά.

«Τα επακόλουθα του χιονιού και του παγετού θα γίνονται αισθητά μέχρι την επόμενη εβδομάδα» και οι συνθήκες σε ορισμένες περιοχές θα είναι επικίνδυνες, τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους πεζούς, προειδοποίησε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία NWS.

Τουλάχιστον 20 Πολιτείες έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενόψει της άφιξης της χιονοθύελλας, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σε ερώτηση για τις Πολιτείες αυτές, που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Νικ Γκρέγκορι τόνισε: «Οι άνθρωποι πανικοβάλλονται, τρέχουν στα παντοπωλεία και φυσικά το πρώτο πράγμα που εξαφανίζεται είναι το ψωμί και το γάλα και τα αυγά. Δεν συνιστώνται οι μετακινήσεις και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιτρέπει στην κυβέρνηση να βοηθά τις τοπικές διοικήσεις, τις πόλεις και τις κωμοπόλεις να διαχειριστούν την έκτακτη κατάσταση».


«Είμαι στο Χιούστον, αναμένουμε να υπάρχει πάγο και βροχή που θα παγώσει. Ήταν ενδιαφέρον, όταν έφτασα χθες, μας ειδοποίησαν ότι όλα έκλειναν στις εννέα χθες το βράδυ, δεν κυκλοφορούσαν λεωφορεία, τα εστιατόρια έκλεισαν γιατί υπήρχε ο φόβος ότι οι δρόμοι θα καλυφθούν με πάγο», είπε.

Στο Χιούστον του Τέξας, που ακόμη θυμάται τη σφοδρή χειμερινή καταιγίδα του 2021, όταν εκατομμύρια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, τα χειρότερα φαίνεται ότι αποφεύχθηκαν, όμως οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή.

«Δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε», εξήγησε ο δήμαρχος Τζον Γουίτμιρ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, καθώς απόψε η θερμοκρασία θα πέσει κάτω από το μηδέν και θα σχηματιστεί πάγος. Τα σχολεία της πόλης θα παραμείνουν κλειστά αύριο Δευτέρα.

Οι αρχές προειδοποιούν εξάλλου ότι το κρύο θα συνεχιστεί καθ’ όλη την εβδομάδα και σε ορισμένες περιοχές των κεντρικών ΗΠΑ τα θερμόμετρα μπορεί να δείξουν ακόμη και -45°C.

