Παρέμβαση Ομπάμα για τη Μινεάπολη: «Σπαρακτική τραγωδία» η δολοφονία του Πρέτι – «Επίθεση στις θεμελιώδεις αξίες μας»

  • Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, χαρακτήρισε «σπαρακτική τραγωδία» τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, του Αμερικανού νοσηλευτή που σκοτώθηκε στη Μινεάπολη.
  • Κάλεσε τους πολίτες να υπερασπιστούν τις «θεμελιώδεις αξίες» της Αμερικής που δέχονται «επίθεση», τονίζοντας ότι «επαφίεται σε κάθε πολίτη να αντιταχθεί στην αδικία».
  • Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος κατηγόρησε παράλληλα την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι «σπεύδει να κλιμακώσει την κατάσταση».
Φωτογραφία: AP

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, χαρακτήρισε σήμερα «σπαρακτική τραγωδία» τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, του Αμερικανού νοσηλευτή που σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη, καλώντας τους πολίτες να υπερασπιστούν τις «θεμελιώδεις αξίες» της Αμερικής που δέχονται «επίθεση».

«Επαφίεται σε κάθε πολίτη να αντιταχθεί στην αδικία, να προστατεύσει τις θεμελιώδεις ελευθερίες μας και να κάνει την κυβέρνηση να λογοδοτήσει» γράφει στην ανακοίνωσή του ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος, κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι «σπεύδει να κλιμακώσει την κατάσταση».


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

