Γερμανία: Πυροβολισμοί σε διαμέρισμα στο κέντρο του Βερολίνου – Αναφορές για τουλάχιστον 5 τραυματίες

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο κέντρο του Βερολίνου, στη Γερμανία, το βράδυ της Κυριακής, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 5 άτομα, μεταδίδει η Bild.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε η γερμανική εφημερίδα, πέντε τραυματίες βρέθηκαν σε διαμέρισμα στην οδό Wichmannstrasse, στην περιοχή Tiergarten του Βερολίνου. Δύο από αυτούς φέρεται να υπέστησαν τραύματα που απειλούν τη ζωή τους.

Εκπρόσωπος του αστυνομικού κέντρου επιχειρήσεων δήλωσε ότι «ακόμη δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες» και οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στη σκηνή.

In Berlin läuft am Sonntagabend ein grosser Polizeieinsatz. Offenbar fielen in einer Wohnung in der Innenstadt Schüsse. https://t.co/S2u53E632f pic.twitter.com/INIlO9oFPE — Blick  (@Blickch) January 25, 2026



Η αστυνομία συνέλαβε αρκετούς υπόπτους στο σημείο, αναφέρει η Bild και προσθέτει ότι οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές τι ακριβώς συνέβη μέσα στο διαμέρισμα.

Διασώστες και γιατροί προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες σε μια σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα, έναν άνδρα και άλλα δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν όλα σε τοπικά νοσοκομεία.

Οι αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται επί τόπου.