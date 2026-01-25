Γερμανία: Πυροβολισμοί σε διαμέρισμα στο κέντρο του Βερολίνου – Αναφορές για τουλάχιστον 5 τραυματίες

Σύνοψη από το

  • Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο κέντρο του Βερολίνου το βράδυ της Κυριακής, προκαλώντας τον τραυματισμό 5 ατόμων. Δύο από αυτούς φέρεται να υπέστησαν τραύματα που απειλούν τη ζωή τους.
  • Η αστυνομία συνέλαβε αρκετούς υπόπτους στο σημείο, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στην οδό Wichmannstrasse, στην περιοχή Tiergarten.
  • Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές τι ακριβώς συνέβη μέσα στο διαμέρισμα του 5ου ορόφου, με τις αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν επί τόπου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Γερμανία: Πυροβολισμοί σε διαμέρισμα στο κέντρο του Βερολίνου – Αναφορές για τουλάχιστον 5 τραυματίες
Φωτογραφία: Axel Billig / Wagner, Πηγή: Bild

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο κέντρο του Βερολίνου, στη Γερμανία, το βράδυ της Κυριακής, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 5 άτομα, μεταδίδει η Bild.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε η γερμανική εφημερίδα, πέντε τραυματίες βρέθηκαν σε διαμέρισμα στην οδό Wichmannstrasse, στην περιοχή Tiergarten του Βερολίνου. Δύο από αυτούς φέρεται να υπέστησαν τραύματα που απειλούν τη ζωή τους.

Εκπρόσωπος του αστυνομικού κέντρου επιχειρήσεων δήλωσε ότι «ακόμη δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες» και οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στη σκηνή.


Η αστυνομία συνέλαβε αρκετούς υπόπτους στο σημείο, αναφέρει η Bild και προσθέτει ότι οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές τι ακριβώς συνέβη μέσα στο διαμέρισμα.

Διασώστες και γιατροί προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες σε μια σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα, έναν άνδρα και άλλα δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν όλα σε τοπικά νοσοκομεία.

Οι αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται επί τόπου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρια: Πόσο συχνά πρέπει να κάνουν έρωτα για να παραμείνει δυνατή η σχέση τους – Ειδικός απαντά

8 λάθη ομορφιάς που μας κάνουν να φαινόμαστε 10 χρόνια μεγαλύτεροι – Πώς να τα διορθώσουμε;

Σε κρίσιμη φάση οι διαπραγματεύσεις για τη νέα ΚΑΠ – Στόχος η διατήρηση και ενίσχυση των πόρων για την Ελλάδα

ΑΑΔΕ: Αλλάζει τους ΚΑΔ για 1,9 εκατομμύρια ΑΦΜ – Ποιους επαγγελματίες επηρεάζει

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:30 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Οι νεκροί διαδηλωτές ξεπερνούν τους 30.000, σύμφωνα με το TIME – Άνευ προηγουμένου σφαγή μόνο σε δύο ημέρες ταραχών

Μια δραματική εικόνα αιματοχυσίας αναδύεται από το εσωτερικό του Ιράν, καθώς στοιχεία που αποδ...
15:08 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: 500.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας

Σφοδρή κακοκαιρία στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει προκαλέσει διακοπή της ηλεκτροδότησης σε εκατον...
14:37 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Tι δείχνει η ξαφνική αναδίπλωση του Τραμπ – Η ζημιά που προκάλεσαν οι απειλές του και το μάθημα που πήραν οι Ευρωπαίοι

Η εντυπωσιακή υπαναχώρηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από την απαίτησή του να παραχωρηθεί στις...
14:22 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Μινεάπολη: Ο Άλεξ Πρέτι δεν κρατούσε όπλο, λένε αυτόπτες μάρτυρες σε ένορκη κατάθεση – Αυξάνονται οι εντάσεις για τη δράση των πρακτόρων της ICE

Δύο μάρτυρες της δολοφονίας του Άλεξ Πρέτι δήλωσαν σε ένορκη κατάθεση ότι ο 37χρονος νοσηλευτή...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι