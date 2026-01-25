Πετρόπουλος μετά το «Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός»: «Ελπίζω τα φρένα του αυτοκινήτου να κόπηκαν μόνα τους»

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Ρόδο, ωστόσο η αναμέτρηση κόντρα τον Κολοσσό σημαδεύτηκε από τη συμπλοκή ανάμεσα στον Σάσα Βεζένκοβ και τον Ανδρέα Πετρόπουλο, που είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή του φόργουορντ των «ερυθρόλευκων».

Μετά το τέλος του αγώνα στο Κ.Γ. Καλλιθέας Ρόδου, ο γκαρντ του Κολοσσού, ανάρτησε story στο Instagram και αποκάλυψε ότι άγνωστος έκοψε τα φρένα του αυτοκινήτου του. «Ελπίζω τα φρένα του αυτοκινήτου μου να κόπηκαν μόνα τους. Να σημειωθεί ότι υπήρχε περίπτωση να το οδηγήσει η κοπέλα μου. Καραγκιόζηδες» ήταν το μήνυμά του.

Δείτε το story του Ανδρέα Πετρόπουλου: