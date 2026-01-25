Ιαπωνία: Για πρώτη φορά από το 1972 δεν θα έχει πάντα – Κοσμοσυρροή για να αποχαιρετήσουν τα τελευταία πριν επιστρέψουν στη Κίνα

Φωτογραφία: Reuters

Σε κλίμα έντονης συγκίνησης, χιλιάδες επισκέπτες κατέκλυσαν την Κυριακή τον ζωολογικό κήπο Ουένο στο Τόκιο, πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, για να αποχαιρετήσουν δύο από τα πιο αγαπημένα «σύμβολα» της πόλης, λίγο πριν επιστρέψουν οριστικά στην Κίνα στο τέλος του μήνα.

Η αναχώρηση των τετράχρονων διδύμων Σιάο Σιάο και Λέι Λέι αφήνει την Ιαπωνία χωρίς πάντα για πρώτη φορά από το 1972, γεγονός που ώθησε χιλιάδες ανθρώπους να υποβάλουν αιτήσεις για εισιτήρια μέσω κλήρωσης, ώστε να μπορέσουν να τα αποχαιρετήσουν, μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με το Associated Press, η Κίνα έστειλε για πρώτη φορά πάντα στην Ιαπωνία το 1972, ως δώρο για να σηματοδοτηθεί η εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στους γείτονες.

Τα πάντα κέρδισαν αμέσως τις καρδιές των Ιαπώνων και έκτοτε περίπου δώδεκα διάδοχοί τους έχουν εξελιχθεί σε εθνικές διασημότητες.

«Έρχομαι εδώ από τότε που ήταν εδώ οι γονείς του Σιάο Σιάο και της Λέι Λέι», είπε η 54χρονη Ματσίκο Σέκι.

«Νιώθω σαν να φτάνει στο τέλος της μια οικογενειακή ιστορία».

Φωτογραφία: Reuters

Αν και η μεταφορά τους στην Κίνα ήταν προγραμματισμένη εδώ και καιρό, η επικείμενη απουσία των πάντα έχει εκληφθεί ως αντανάκλαση της επιδείνωσης των σχέσεων Κίνας-Ιαπωνίας τους τελευταίους μήνες.

Τον Νοέμβριο, η Ιαπωνίδα πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι δήλωσε ότι μια υποθετική κινεζική επίθεση στην Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε ιαπωνική στρατιωτική απάντηση. Αυτό προκάλεσε οργισμένη αντίδραση από το Πεκίνο, το οποίο διεκδικεί την κυριαρχία στο δημοκρατικά διοικούμενο νησί.

Οι πολιτικές εντάσεις αυτές, ωστόσο, δεν βρέθηκαν στο επίκεντρο για πολλούς από τους επισκέπτες του ζωολογικού κήπου την Κυριακή, όταν οι θεατές είχαν στη διάθεσή τους μόλις ένα λεπτό για να δουν τα ζώα.

Φωτογραφία: Reuters

«Τα πάντα μού έχουν δώσει τόσα πολλά – ενέργεια, θάρρος, θεραπεία», είπε η Σέκι. «Ήθελα να έρθω σήμερα για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου».

Ακόμα και άνθρωποι που δεν κέρδισαν εισιτήριο στην κλήρωση ταξίδεψαν μέχρι τον ζωολογικό κήπο. «Σήμερα δεν κέρδισα στην κλήρωση για να δω τα πάντα, οπότε δεν μπορώ να τα δω από κοντά», είπε η 49χρονη Ακίκο Καουακάμι.

«Ήρθα σήμερα γιατί ήθελα να αναπνεύσω τον ίδιο αέρα με τα πάντα».

