ΗΠΑ: Στο έλεος της κακοκαιρίας νοικοκυριά και καταστήματα – Τουλάχιστον 780.000 πελάτες χωρίς ρεύμα

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Στο έλεος της κακοκαιρίας νοικοκυριά και καταστήματα – Τουλάχιστον 780.000 πελάτες χωρίς ρεύμα
Φιλαδέλφεια (Πενσυλβάνια), Φωτογραφία: AP

Η ηλεκτροδότηση είχε διακοπεί σήμερα το πρωί στις ΗΠΑ σε περισσότερους από 780.000 πελάτες ενώ σχεδόν 10.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί, καθώς σφοδρή χειμερινή καταιγίδα σαρώνει τη χώρα από το Τέξας στα νοτιοδυτικά μέχρι τα βορειοανατολικά.

Οι πολιτείες Τενεσί, Τέξας, Μισισίπι και Λουιζιάνα στο νότο έχουν το μεγαλύτερο αριθμό πελατών -νοικοκυριά και εμπορικά καταστήματα- που έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό, με περισσότερους από 100.000 σε καθεμιά, αφού η καταιγίδα έφερε χιόνι και παγωμένη βροχή στην περιοχή, έγινε γνωστό από τον ιστότοπο PowerOutage.com που παρακολουθεί και καταγράφει τις βλάβες αυτές.

Πηγή: poweroutage.us

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, χιόνι, χαλάζι, παγωμένη βροχή και επικίνδυνα χαμηλές θερμοκρασίες θα σαρώσουν σήμερα, αλλά και την ερχόμενη εβδομάδα τα ανατολικά δύο τρίτα της χώρας.

Χθες, Σάββατο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την καταιγίδα «ιστορική» και ενέκρινε να κηρυχθούν σε κατάσταση ομοσπονδιακής έκτακτης ανάγκης λόγω καταστροφής οι πολιτείες:

  • Νότια Καρολίνα
  • Βιρτζίνια
  • Τενεσί
  • Τζόρτζια
  • Βόρεια Καρολίνα
  • Μέριλαντ
  • Αρκάνσας
  • Κεντάκι
  • Λουιζιάνα
  • Μισισίπι
  • Ιντιάνα
  • Δυτική Βιρτζίνια

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και θα παραμείνουμε σε επαφή με όλες τις Πολιτείες που βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας. Παραμείνετε Ασφαλείς και Παραμείνετε Ζεστοί», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.


Δεκαεπτά πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια, όπου βρίσκεται η πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κακοκαιρίας, ανακοινώθηκε από το Υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας.

Μετεωρολόγοι προβλέπουν χαμηλές θερμοκρασίες ρεκόρ και επικίνδυνα παγωμένους ανέμους αύριο, Δευτέρα, στην περιοχή των Μεγάλων Πεδιάδων.

Περισσότερες από 9.990 πτήσεις, που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα στις ΗΠΑ, έχουν ακυρωθεί, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware, ενώ περισσότερες από 4.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες, Σάββατο.

Μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες προειδοποίησαν τους επιβάτες να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές και ακυρώσεις πτήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

