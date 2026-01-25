Τουρκία: Νέα συμφωνία με τη Λιβύη και ανακήρυξη του 2026 ως «το έτος της ενέργειας» – Υδρογονάνθρακες και εμπορικοί στόχοι δισεκατομμυρίων

H Τουρκία και η Λιβύη εισέρχονται σε μια νέα φάση ενίσχυσης των οικονομικών και γεωπολιτικών σχέσεών τους, με το 2026 να προβάλλει ως κομβικό έτος για την απόδοση απτών αποτελεσμάτων στον τομέα της ενέργειας.

Το 2026 θα είναι «το έτος της ενέργειας» στη μεταξύ τους συνεργασία, αναφέρει η Daily Sabah, και το μέγεθος του διμερούς εμπορίου θα φτάσει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, αξιολογώντας τις διμερείς και οικονομικές σχέσεις της Άγκυρας με την Τρίπολη.

Σύμφωνα με δηλώσεις του που δημοσίευσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης θα αρχίσει να αποδίδει συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσα στο 2026.

«Στην ενεργειακή μας διπλωματία, την οποία διεξάγουμε με την αρχή “win-win”, αποδίδουμε σημασία στη μεγιστοποίηση του δυναμικού της αδελφικής μας Λιβύης», σημείωσε ο Μπαϊρακτάρ σε μια ανάρτηση στο Χ.

«Ένα ισχυρό μέλλον μπορεί να χτιστεί με ειλικρινείς συνεργασίες που δίνουν προτεραιότητα στην ευημερία των κοινωνιών πέρα από τον ανταγωνισμό. Η Τουρκία θα συνεχίσει να είναι ο πιο αξιόπιστος στρατηγικός εταίρος στο ταξίδι της Λιβύης για την οικοδόμηση ενός λαμπρού μέλλοντος με τους δικούς της πόρους, τις τεχνικές δυνατότητες και την εμπειρία της», κατέληξε.

Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi marjında düzenlenen "Stratejik Ortaklıklar: Libya'yı Küresel Bir Enerji Lideri Olarak Konumlandırmak" isimli panele katıldık. Dünyamızın ve enerji sektörünün büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiği bu dönemde, zorlukları aşmak için… — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) January 24, 2026

«Μια ιστορική ημέρα»

Μιλώντας στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής Ενέργειας και Οικονομίας της Λιβύης και της 22ης Συνόδου της Μικτής Οικονομικής Επιτροπής Τουρκίας-Λιβύης (JEC), ο Μπαϊρακτάρ υπογράμμισε τη σημασία της επανασύγκλησης της Επιτροπής για πρώτη φορά έπειτα από περίπου 17 χρόνια, καθώς και της συνάντησής του με τον πρωθυπουργό της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, σημειώνοντας ότι η Επιτροπή αποτελεί σημαντικό μηχανισμό που καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομίας.

«Η Μικτή Οικονομική Επιτροπή ασχολείται με όλους τους τομείς της οικονομίας. Είναι ένας μηχανισμός που δεν καλύπτει μόνο την ενέργεια, αλλά όλους τους τομείς από τις μεταφορές μέχρι την υγεία, από την εκπαίδευση μέχρι το εμπόριο», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός.

«Επομένως, ήταν σημαντικό να την επαναφέρουμε στη ζωή. Ήταν μια ιστορική ημέρα. Υπό αυτή την έννοια, υπογράψαμε επίσης το κείμενο της συμφωνίας», πρόσθεσε, αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη με τις λιβυκές αρχές.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο, ο Μπαϊρακτάρ έγραψε: «Έπειτα από 17 χρόνια, πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη η 22η Μικτή Οικονομική Επιτροπή (JEC), με την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης με τον κ. Μοχάμεντ Σαχούμπι, υπουργό Μεταφορών της Λιβύης και συμπρόεδρο της JEC».

Dost ve kardeş Libya ile 17 yıl aradan sonra Trablus'ta gerçekleştirdiğimiz 22. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nı, Libya Ulaştırma Bakanı ve KEK Eşbaşkanı Sayın Muhammed Şahubi ile imzaladığımız Mutabakat Zaptı ile nihayete erdirdik. Enerji alanında, iki ülkenin… — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) January 24, 2026



«Στον τομέα της ενέργειας, συμφωνήσαμε να αυξήσουμε και να διαφοροποιήσουμε τις συνεχιζόμενες επιτυχημένες δραστηριότητες μεταξύ των δημόσιων εταιρειών των δύο χωρών στο εμπόριο πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων. Επιβεβαιώσαμε την κοινή μας βούληση να συνεργαστούμε στις χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές της Λιβύης. Επιπλέον, καταλήξαμε σε συναίνεση για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξόρυξης», σημείωσε στην πλατφόρμα X.

«Παραγωγική» συνάντηση

Ξεκινώντας την επίσκεψή του στη Λιβύη, ο Τούρκος υπουργός συναντήθηκε με τον Ντμπεϊμπά, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση «παραγωγική».

22.⁠ ⁠Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ile Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi'ne katılmak üzere Trablus'tayız. İlk olarak Libya Başbakanı Sayın Abdülhamid Dibeybe ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde; hidrokarbon arama, üretim ve ticareti başta olmak… — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) January 24, 2026



«Κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, συζητήσαμε σε βάθος τη συνεργασία μας στον ενεργειακό τομέα, ιδίως την εξερεύνηση, την παραγωγή και το εμπόριο υδρογονανθράκων. Αξιολογήσαμε συγκεκριμένα έργα που θα ανεβάσουν την ενεργειακή εταιρική σχέση Τουρκίας-Λιβύης στο επόμενο επίπεδο, με μια βιώσιμη και μακροπρόθεσμη προοπτική που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Η Λιβύη διαθέτει τα πιο άφθονα αποθέματα υδρογονανθράκων στην Αφρική, αλλά δυσκολεύεται να ανακάμψει έπειτα από χρόνια συγκρούσεων μετά την εξέγερση του 2011, με τη στήριξη του ΝΑΤΟ, που ανέτρεψε τον επί μακρόν ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι, σημειώνει η Daily Sabah.

Έκτοτε, η χώρα έχει διχαστεί μεταξύ μιας κυβέρνησης που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ στην πρωτεύουσα Τρίπολη, υπό τον Ντμπεϊμπά, και αντίπαλων αρχών που εδρεύουν στην ανατολική Λιβύη.

Η Τουρκία έχει υπάρξει σημαντικός υποστηρικτής της Λιβύης και της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA) με έδρα την Τρίπολη. Οι δύο χώρες υπέγραψαν επίσης τον Οκτώβριο του 2022 συμφωνία ενεργειακών εξερευνήσεων για την αναζήτηση υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της Λιβύης και στην ηπειρωτική χώρα από την Τουρκία.

«Το έτος της ενέργειας»

Αναφερόμενος στον όγκο του εμπορίου μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, που ανήλθε περίπου στα 4,4 δισ. δολάρια το 2025, ο Μπαϊρακτάρ δήλωσε: «Το 2026, θα το αυξήσουμε πάνω από τα 5 δισ. δολάρια. Για να το προωθήσουμε περαιτέρω και να πετύχουμε τον στόχο που έχει θέσει ο Πρόεδρός μας, πρέπει να τοποθετήσουμε την ενέργεια στο κέντρο αυτής της συνεργασίας».

«Έχουμε μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις με τη Λιβύη. Υπό αυτή την έννοια, το 2026 θα είναι έτος-ορόσημο, επειδή εργαζόμαστε πάνω σε αυτή τη συνεργασία μέσω διαφόρων διαύλων», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο αυτό, ο Μπαϊρακτάρ είπε ότι αξιολογούν συμφωνίες για νέα κοιτάσματα, καθώς και διεθνείς συνεργασίες. «Έχουμε σε εξέλιξη εργασίες που αφορούν πεδία στα οποία στο παρελθόν δραστηριοποιήθηκε η Turkish Petroleum. Διαπραγματευόμαστε συμφωνίες για νέα πεδία», δήλωσε στο Anadolu.

«Θα συνεχίσουμε επίσης τις δραστηριότητές μας μέσω διεθνών συνεργασιών, ιδίως με διεθνείς εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου που δραστηριοποιούνται στη Λιβύη. Θα αρχίσουμε να βλέπουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα από αυτό το 2026. Το 2026 θα είναι το έτος της ενέργειας στη συνεργασία Τουρκίας-Λιβύης και οι όγκοι εμπορίου θα φτάσουν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα», πρόσθεσε.

Νέες γεωτρήσεις

Αναφορικά με το ενδιαφέρον της Τουρκίας για τα πεδία πετρελαίου και φυσικού αερίου που η Λιβύη δημοπρατεί για πρώτη φορά έπειτα από 17 χρόνια, ο Μπαϊρακτάρ δήλωσε: «Θα συμμετάσχουμε επίσης στους διαγωνισμούς που θα διεξαχθούν τον Φεβρουάριο. Σε συνεργασία με διεθνείς εταιρείες, ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για δύο πεδία, τόσο υπεράκτια όσο και χερσαία».

«Αν η Turkish Petroleum μπορέσει να εξασφαλίσει μερίδιο σε αυτά τα πεδία τον Φεβρουάριο, θα εργαστούμε γρήγορα», σημείωσε.

«Όπως μεταφέραμε τόσο στις εταίρους εταιρείες μας όσο και στη λιβυκή κυβέρνηση, η πρόσφατη υπεράκτια εμπειρία της Τουρκίας και η ισχύς του θαλάσσιου στόλου μας μάς επιτρέπουν να κινηθούμε γρήγορα σε σεισμικές και δραστηριότητες γεώτρησεις. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούμε να συμβάλουμε τόσο στην ανάπτυξη της Λιβύης όσο και στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη συμφωνία που υπεγράφη τον περασμένο Ιούνιο μεταξύ της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίου (TPAO) και της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης (NOC), ο Μπαϊρακτάρ παρουσίασε και τα επόμενα βήματα για την προώθηση της διαδικασίας.

«Αξιολογήσαμε τα δεδομένα που αποκτήθηκαν και υπογράψαμε σεισμική συμφωνία για πρόσθετες μελέτες στα υπεράκτια πεδία της Λιβύης. Μπορεί να ξεκινήσουμε σεισμικές εργασίες κατά τη διάρκεια του 2026», δήλωσε.

«Ανάλογα με τα αποτελέσματα, όπως στη Σομαλία, όπου πρώτα ολοκληρώσαμε τη σεισμική φάση και θα στείλουμε το νεοαποκτηθέν πλοίο μας τον Φεβρουάριο, το οποίο θα ξεκινήσει γεωτρήσεις (περίπου) τον Απρίλιο, μπορεί να περάσουμε και εδώ στη φάση των γεωτρήσεων, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία».

Συμφωνία με τη Chevron και υπερπόντιες δραστηριότητες

Σχολιάζοντας τις δραστηριότητες εξερεύνησης υδρογονανθράκων της Τουρκίας με διεθνείς εταιρείες ενέργειας, ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζουν να υπογράψουν συμφωνία με την αμερικανική Chevron στην Κωνσταντινούπολη στις 5 Φεβρουαρίου και ότι θα συνεχίσουν να συνάπτουν διεθνείς συμφωνίες.

Τονίζοντας ότι πέρα από την εγχώρια εξερεύνηση και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, η Τουρκία επικεντρώνεται πλέον και σε υπερπόντιες δραστηριότητες.

«Εξετάζουμε ευκαιρίες μέσω συνεργασιών ή με την Turkish Petroleum ως μοναδικό φορέα εκμετάλλευσης», επισήμανε.

«Έχουμε ήδη υπογράψει συμφωνίες σχετικά με αυτό. Αποκτήσαμε άδειες για τρία υπεράκτια και δύο χερσαία πεδία στο Πακιστάν. Έχουμε έργα σε εξέλιξη στη Λιβύη που εργαζόμαστε για να ολοκληρώσουμε. Πριν από δύο ημέρες, συναντηθήκαμε στην Τουρκία με την KazMunayGas του Καζακστάν. Εργαζόμαστε ενεργά σε τρία πεδία εκεί», εξήγησε.

«Θεού θέλοντος, θα ολοκληρώσουμε αυτές τις συμφωνίες μέσα σε αυτό το έτος και θα ξεκινήσουμε τις δραστηριότητες».