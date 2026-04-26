ΗΠΑ: Ο δράστης είπε ότι είχε στοχοποιήσει αξιωματούχους του Τραμπ

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

ΗΠΑ επίθεση τραμπ

Ο 31χρονος δράστης δήλωσε στις αρχές μετά τη σύλληψή του ότι ήθελε να πυροβολήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, ανέφερε το CBS News την Κυριακή, επικαλούμενο δύο πηγές.

Βίντεο: Η στιγμή της εφόδου του 31χρονου δράστη στη δεξίωση του Λευκού Οίκου

Ο ύποπτος δεν είπε συγκεκριμένα ότι στοχοποιούσε τον Πρόεδρο Τραμπ, μόνο «αξιωματούχους της κυβέρνησης», δήλωσε μια πηγή των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Το χρονικό της επίθεσης

Αρχίζουν να έρχονται στο φως λεπτομέρειες σχετικά με τον ύποπτο που άνοιξε πυρ έξω από την αίθουσα χορού όπου ο Πρόεδρος Τραμπ και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι παρευρίσκονταν στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο το βράδυ. Ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ εκκενώθηκαν με ασφάλεια και κανένας από τους παρευρισκόμενους δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ανέφεραν οι αρχές.

Ένας πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών χτυπήθηκε από τουλάχιστον μία σφαίρα που έριξε ο δράστης, αλλά ο πράκτορας προστατεύτηκε από αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Ο ύποπτος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από πηγές των αρχών επιβολής του νόμου ως ο 31χρονος Κόουλ Άλεν από το Τόρανς της Καλιφόρνια, συνελήφθη επί τόπου.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια του περιστατικού, έπεσαν τουλάχιστον πέντε έως οκτώ πυροβολισμοί.

Σε συνέντευξη Τύπου αργά το βράδυ, ο Τζεφ Κάρολ, προσωρινός αρχηγός του Τμήματος Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι ο ύποπτος ήταν οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο, πιστόλι και πολλά μαχαίρια όταν επιχείρησε να εισβάλει σε σημείο ελέγχου ασφαλείας έξω από το δείπνο στο ξενοδοχείο Washington Hilton.

Ο Πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει τον ύποπτο χωρίς μπλούζα στο πάτωμα του ξενοδοχείου με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη του μετά την κράτησή του.

 

