Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Σιωπηλό προσκύνημα στο σημείο – Τι αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Δύο νέα παιδιά, ο 18χρονος Νίκος και η 16χρονη Αγγελική, σκοτώθηκαν ακαριαία το βράδυ του Σαββάτου στην Πάτρα, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα.
  • Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που δυσχέραινε το έργο των σωστικών συνεργείων, ενώ αυτόπτης μάρτυρας σημειώνει πως δεν υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος.
  • Φίλοι, συγγενείς και απλοί πολίτες πραγματοποίησαν σιωπηλό προσκύνημα στο σημείο της τραγωγίας, αφήνοντας λουλούδια και ανάβοντας κεράκια στη μνήμη των δύο παιδιών, με την Πάτρα να παραμένει συγκλονισμένη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΟ ΠΑΤΡΑ

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Πάτρας εξαιτίας του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν δύο νέα παιδιά, ο 18χρονος Νίκος και η 16χρονη Αγγελική σκοτώθηκαν ακαριαία, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με τρομακτική σφοδρότητα σε κολώνα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο IONIAN TV το μέγεθος της τραγωδίας, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση του οχήματος ήταν τέτοια που δυσχέραινε το έργο των σωστικών συνεργείων, τα οποία χρειάστηκαν αρκετή ώρα για να απεγκλωβίσουν τα άψυχα σώματα των δύο παιδιών.

“Καθυστερήσαν να τους πάρουν. Δεν μπορούσαν να τους βγάλουν. Ήταν διπλωμένοι τελείως μέσα στο αμάξι, δεν μπορούσαν να τους βγάλουν. Βάλαν ειδικά εργαλεία από την πυροσβεστική. Θα ρθει η τροχαία αύριο να πάρει το υλικό από τις κάμερες να δει τι έγινε”.

Ο αυτόπτης σημειώνει πως δεν υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος.

“Πάντως δεν χτύπησε με άλλο αμάξι. Καθόλου. Μόνο του έπεσε πάνω. 22.00, 22.ο5”.

Σιωπηλό προσκύνημα στο σημείο

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, φίλοι, συγγενείς και απλοί πολίτες κατέφθασαν στο σημείο της τραγωδίας, αφήνοντας λουλούδια και ανάβοντας κεράκια στη μνήμη του Νίκου και της Αγγελικής, σε ένα σιωπηλό προσκύνημα.

Η Πάτρα παραμένει συγκλονισμένη, αποχαιρετώντας δύο νέες ζωές που έσβησαν τόσο πρόωρα.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΠΑΤΡΑ

