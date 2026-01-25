Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Σιωπηλό προσκύνημα στο σημείο – Τι αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες – ΒΙΝΤΕΟ

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Πάτρας εξαιτίας του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν δύο νέα παιδιά, ο 18χρονος Νίκος και η 16χρονη Αγγελική σκοτώθηκαν ακαριαία, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με τρομακτική σφοδρότητα σε κολώνα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο IONIAN TV το μέγεθος της τραγωδίας, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση του οχήματος ήταν τέτοια που δυσχέραινε το έργο των σωστικών συνεργείων, τα οποία χρειάστηκαν αρκετή ώρα για να απεγκλωβίσουν τα άψυχα σώματα των δύο παιδιών.

“Καθυστερήσαν να τους πάρουν. Δεν μπορούσαν να τους βγάλουν. Ήταν διπλωμένοι τελείως μέσα στο αμάξι, δεν μπορούσαν να τους βγάλουν. Βάλαν ειδικά εργαλεία από την πυροσβεστική. Θα ρθει η τροχαία αύριο να πάρει το υλικό από τις κάμερες να δει τι έγινε”.

Ο αυτόπτης σημειώνει πως δεν υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος.

“Πάντως δεν χτύπησε με άλλο αμάξι. Καθόλου. Μόνο του έπεσε πάνω. 22.00, 22.ο5”.

Σιωπηλό προσκύνημα στο σημείο

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, φίλοι, συγγενείς και απλοί πολίτες κατέφθασαν στο σημείο της τραγωδίας, αφήνοντας λουλούδια και ανάβοντας κεράκια στη μνήμη του Νίκου και της Αγγελικής, σε ένα σιωπηλό προσκύνημα.

Η Πάτρα παραμένει συγκλονισμένη, αποχαιρετώντας δύο νέες ζωές που έσβησαν τόσο πρόωρα.