Θρήνος στην Πάτρα: 19χρονος και 17χρονη τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος

  Μία 17χρονη και ένας 19χρονος είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που έγινε το βράδυ του Σαββάτου στην Πάτρα.
  • Ο 19χρονος Νίκος, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε και καρφώθηκε σε κολώνα στην περιοχή της Παραλίας Πατρών.
  • Χρειάστηκε η συνδρομή πυροσβεστών, ώστε να απεγκλωβιστούν ο 19χρονος και η 17χρονη Αγγελική, που ήταν συνοδηγός του.
Θρήνος στην Πάτρα: 19χρονος και 17χρονη τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος

Μία 17χρονη και ένας 19χρονος είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που έγινε το βράδυ του Σαββάτου στην Πάτρα.

Ο 19χρονος Νίκος, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε και “καρφώθηκε” με σφροδρότητα σε κολώνα στην περιοχή της Παραλίας Πατρών.

Χρειάστηκε η συνδρομή πυροσβεστών, ώστε να απεγκλωβιστούν ο 19χρονος και η 17χρονη, Αγγελική, που ήταν συνοδηγός του.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον 19χρονο και την 17χρονη, χωρίς να έχουν τις αισθήσεις τους, σύμφωνα με ανταπόκριση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Αμέσως μετά, ο 19χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο και η 17χρονη στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

ΠΑΤΡΑ ΤΡΟΧΑΙΟ
Φωτό από tempo24.news

 

 

