Θανατηφόρο τροχαίο στην Πάτρα: Δύο νεκροί έπειτα από πρόσκρουση αυτοκινήτου σε κολώνα – Δείτε φωτογραφίες

  • Δύο νεαρά άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (24/1) στην Πάτρα.
  • Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο νέοι, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη της πορείας του στην περιοχή της Παραλίας και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα.
  • Η Τροχαία Πατρών διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, που κόστισε τη ζωή σε δύο νέους ανθρώπους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Δύο νεαρά άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (24/1) στην Πάτρα, βυθίζοντας τη πόλη στη θλίψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο νέοι, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη της πορείας του στην περιοχή της Παραλίας και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα. Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή, που οι επιβαίνοντες άφησαν επί τόπου την τελευταία τους πνοή.

Οι αρχές έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ενώ η Τροχαία Πατρών διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, που κόστισε τη ζωή σε δύο νέους ανθρώπους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

