Μινεάπολη: Βίντεο φαίνεται να δείχνουν πράκτορα της ICE να παίρνει το όπλο του Άλεξ Πρέτι λίγο πριν από τους μοιραίους πυροβολισμούς

Αμερικανοί πράκτορες της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων) πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν Αμερικανό πολίτη στη Μινεάπολη το Σάββατο, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες από πολίτες που βγήκαν στους δρόμους αλλά και την καταδίκη του περιστατικού από τις τοπικές αρχές, καθώς είναι το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό αυτόν τον μήνα.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας χαρακτήρισε το περιστατικό ως επίθεση, λέγοντας ότι ένας πράκτορας της Συνοριακής Περιπολίας πυροβόλησε σε αυτοάμυνα αφού ένας άνδρας πλησίασε με πιστόλι και αντιστάθηκε βίαια στις προσπάθειες αφοπλισμού του.

Ωστόσο, βίντεο από περαστικούς από το σημείο, τα οποία επαληθεύτηκαν και εξετάστηκαν από το Reuters, έδειξαν τον άνδρα, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι, να κρατάει ένα τηλέφωνο στο χέρι του, όχι όπλο, καθώς προσπαθεί να βοηθήσει άλλους διαδηλωτές που έχουν σπρωχτεί στο έδαφος από αστυνομικούς.

Μια ανάλυση βίντεο του CNN φαίνεται να δείχνει το ίδιο: έναν ομοσπονδιακό αξιωματικό μετανάστευσης να αφαιρεί ένα όπλο από τον Άλεξ Πρέτι λίγο πριν οι αστυνομικοί τον πυροβολήσουν θανάσιμα.

Καθώς ξεκινούν τα βίντεο, ο Πρέτι φαίνεται να βιντεοσκοπεί καθώς ένας ομοσπονδιακός πράκτορας σπρώχνει μακριά μια γυναίκα και ρίχνει μια άλλη στο έδαφος. Ο 37χρονος κινείται ανάμεσα στον πράκτορα και τις γυναίκες και στη συνέχεια σηκώνει το αριστερό του χέρι για να προστατευτεί καθώς ο πράκτορας τον ψεκάζει με σπρέι πιπεριού.

Στη συνέχεια, αρκετοί πράκτορες αρπάζουν τον Πρέτι- ο οποίος παλεύει μαζί τους – και τον αναγκάζουν να πέσει στα χέρια και στα γόνατά του. Καθώς οι πράκτορες τον ακινητοποιούν, κάποιος φωνάζει κάτι που ακούγεται σαν προειδοποίηση για την παρουσία όπλου.

Στη συνέχεια, το βίντεο δείχνει έναν από τους πράκτορες να αφαιρεί ένα όπλο από τον Πρέτι και να απομακρύνεται από την ομάδα κρατώντας το. Λίγο αργότερα, ένας αστυνομικός με ένα πιστόλι σημαδεμένο στην πλάτη του Πρέτι τον πυροβολεί τέσσερις φορές σε γρήγορη διαδοχή, όπως φαίνεται στο βίντεο. Ακούγονται αρκετοί ακόμη πυροβολισμοί καθώς ένας άλλος πράκτορας φαίνεται να πυροβολεί τον Πρέτι.

BREAKING: A new video of ICE murdering the man in Minneapolis today shows a clear view of what happened from the front angle. If anyone has the identities of the ice agents who shot this man, please DM me. The apparently innocent man, who had a license to carry a firearm was… pic.twitter.com/XEea3KJrAm — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 24, 2026

Αρχικά, οι πράκτορες απομακρύνονται από το σώμα του Πρέτι που βρίσκεται στο δρόμο. Κάποιοι πράκτορες φαίνεται να προσφέρουν ιατρική βοήθεια στον Πρέτι καθώς αυτός βρίσκεται ξαπλωμένος στο έδαφος, ενώ άλλοι κρατούν μακριά τους περαστικούς.

It couldn’t be any clearer. The agent in the gray jacket removes Alex Pretti’s handgun — and the agent in green empties his magazine into Alex’s back. That’s right.

He shot him in the back. Because @CBP and @ICE are a bunch of cowardly pieces of shit.https://t.co/YwpYs7iApR — JΛKΣ (@USMCLiberal) January 25, 2026

Ο πυροβολισμός του Πρέτι, που ήταν νοσοκόμος εντατικής θεραπείας, προσέλκυσε εκατοντάδες διαδηλωτές στη γειτονιά. Οι ένοπλοι και μασκοφόροι πράκτορες, έκαναν χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης. Διαδηλώσεις ξέσπασαν επίσης στη Νέα Υόρκη, την Ουάσινγκτον και το Σαν Φρανσίσκο, μεταξύ άλλων πόλεων.

Επίσης, προκάλεσε εντάσεις μεταξύ πολιτειακών και ομοσπονδιακών αξιωματούχων, οι οποίοι ήδη βρίσκονταν σε αντίθεση με την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με τον πυροβολισμό μιας άλλης Αμερικανίδας πολίτη, της Ρενέ Γκουντ, στις 7 Ιανουαρίου.

Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας: «Δεν ήταν εκεί για να διαμαρτυρηθεί ειρηνικά. Ήταν εκεί για να διαιωνίσει τη βία»

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο άνδρας που σκοτώθηκε το Σάββατο είχε επιτεθεί σε πράκτορες κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής της υπηρεσίας μετανάστευσης, αν και δεν διευκρίνισε αν έβγαλε το όπλο του. Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι δημοσίευσαν μια φωτογραφία του όπλου που λένε ότι ο Πρέτι κουβαλούσε τη στιγμή των πυροβολισμών.

At 9:05 AM CT, as DHS law enforcement officers were conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien wanted for violent assault, an individual approached US Border Patrol officers with a 9 mm semi-automatic handgun, seen here. The officers attempted to… pic.twitter.com/5Y50mYONGH — Homeland Security (@DHSgov) January 24, 2026

«Δεν ήταν εκεί για να διαμαρτυρηθεί ειρηνικά. Ήταν εκεί για να διαιωνίσει τη βία», δήλωσε η Νόεμ σε συνέντευξη Τύπου.

Κυβερνήτης Μινεσότα: «Έχω δει το βίντεο από διάφορες οπτικές γωνίες και είναι αηδιαστικό»

Τοπικοί ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, αμφισβήτησαν αυτή την εκδοχή.«Έχω δει το βίντεο από διάφορες οπτικές γωνίες και είναι αηδιαστικό», είπε ο Βαλζ. «Δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανείς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να ηγηθεί αυτής της έρευνας – η πολιτεία θα το χειριστεί».

Ο επικεφαλής του Γραφείου Ποινικών Συλλήψεων της Μινεσότα, Ντρου Έβανς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες εμπόδισαν τις προσπάθειες της ομάδας του να ξεκινήσει έρευνα το Σάββατο.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε ότι ο άνδρας που σκοτώθηκε ήταν νόμιμος κάτοχος όπλου χωρίς ποινικό μητρώο, εκτός από παραβάσεις του ΚΟΚ.

Καθώς ο κόσμος διαμαρτυρόταν για τους πυροβολισμούς, η αστυνομία της πόλης και οι πολιτειακοί αστυνομικοί έφτασαν για να διαχειριστούν το πλήθος. Η κατάσταση φάνηκε να έχει ηρεμήσει αργά το Σάββατο, αφού οι ομοσπονδιακοί πράκτορες αποχώρησαν από την περιοχή, αν και οι διαδηλωτές παρέμειναν στους δρόμους για ώρες μετά.

Οι τοπικοί αξιωματούχοι ζήτησαν αυτοσυγκράτηση. «Παρακαλούμε μην καταστρέφετε την πόλη μας», είπε ο Ο’Χάρα.

Το κοντινό Ινστιτούτο Τέχνης της Μινεάπολης δήλωσε ότι έκλεισε για την ημέρα λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια και η Εθνική Ομοσπονδία Μπάσκετ ανέβαλε έναν αγώνα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Ποιος ήταν ο 37χρονος

Ο Άλεξ Πρέτι, νοσηλευτής ΜΕΘ στο Υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων, είχε εκφράσει –σύμφωνα με την οικογένειά του– την αντίθεσή του στις επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και συμμετείχε σε διαδηλώσεις μετά τον θάνατο της Γκουντ.

Ο πατέρας του, Μάικλ Πρέτι, είπε ότι ο γιος του «νοιαζόταν βαθιά για τους ανθρώπους και ένιωθε ότι η συμμετοχή στις διαδηλώσεις ήταν ένας τρόπος να δείξει τη φροντίδα του για τους άλλους». Ο 37χρονος δεν είχε ποινικό μητρώο.

One of my former research assistants was killed by ICE in Minneapolis today😢 Alex was the kindest, sweetest human and a ICU nurse with a bright future ahead of him

May his soul rest in peace and this senseless carnage stop💔 pic.twitter.com/h0ljkqxqQp — Aasma Shaukat MD MPH (@AasmaShaukatMD) January 24, 2026

Δήμαρχος και κυβερνήτης ζητούν το τέλος της επιχείρησης της ICE

Ο Γουόλζ και άλλοι τοπικοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι ζήτησαν τον άμεσο τερματισμό των τοπικών επιχειρήσεων επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης της κυβέρνησης Τραμπ.

«Πόσοι ακόμη κάτοικοι, πόσοι ακόμη Αμερικανοί πρέπει να πεθάνουν ή να τραυματιστούν σοβαρά για να τελειώσει αυτή η επιχείρηση;» δήλωσε ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τους τοπικούς αιρετούς αξιωματούχους ότι υποκινούν την αντιπολίτευση.

«Ο Δήμαρχος και ο Κυβερνήτης υποκινούν Εξέγερση, με την πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο οποίος επισκέφθηκε την πόλη την Πέμπτη, κατηγόρησε τους τοπικούς ηγέτες ότι αρνούνται να παράσχουν τοπική αστυνομική υποστήριξη στους πράκτορες μετανάστευσης. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Γουόλζ, ο οποίος είπε ότι η καταστολή της μετανάστευσης έχει πιέσει τους τοπικούς αστυνομικούς πόρους.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μία ημέρα αφότου περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι βγήκαν στους παγωμένους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για την καταστολή.

Πριν από τους πυροβολισμούς του Σαββάτου, οι κάτοικοι είχαν ήδη εξοργιστεί από διάφορα περιστατικά, όπως η δολοφονία του Γκουντ, η κράτηση ενός Αμερικανού πολίτη που απήχθη από το σπίτι του φορώντας το σορτς του και η κράτηση μαθητών, συμπεριλαμβανομένου ενός 5χρονου αγοριού.