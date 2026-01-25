Χειμερινή καταιγίδα στις ΗΠΑ: 160.000 σπίτια χωρίς ρεύμα, ακυρώσεις χιλιάδων πτήσεων – 17 Πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Περισσότερες από 4.000 πτήσεις ακυρώθηκαν στις ΗΠΑ το Σάββατο ενόψει μιας τεράστιας χειμερινής καταιγίδας που έχει ήδη διακόψει την ηλεκτροδότηση σε περισσότερους από 160.000 πολίτες μέχρι και το Τέξας, και απειλεί να παραλύσει τις ανατολικές πολιτείες με έντονες χιονοπτώσεις.

Οι μετεωρολόγοι προέβλεπαν ότι χιόνι και χιονόνερο, συνοδευόμενα από επικίνδυνα χαμηλές θερμοκρασίες, θα σαρώσουν τα ανατολικά δύο τρίτα της χώρας την Κυριακή και την επόμενη εβδομάδα.

Αποκαλώντας τις καταιγίδες «ιστορικές», ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε το Σάββατο την κήρυξη ομοσπονδιακής κατάστασης έκτακτης ανάγκης στη Νότια Καρολίνα, τη Βιρτζίνια, το Τενεσί, την Τζόρτζια, τη Βόρεια Καρολίνα, το Μέριλαντ, το Αρκάνσας, το Κεντάκι, τη Λουιζιάνα, το Μισισιπή, την Ιντιάνα και τη Δυτική Βιρτζίνια.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να παραμένουμε σε επαφή με όλες τις πολιτείες που βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας. Μείνετε ασφαλείς και ζεστοί», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Δεκαεπτά πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω καιρού, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

«Έχουμε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στις πληγείσες πολιτείες του Νότου που έχουν χάσει το ρεύμα. Έχουμε συνεργεία κοινής ωφέλειας που εργάζονται για να το αποκαταστήσουν το συντομότερο δυνατό», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) Κρίστι Νόεμ αργά το Σάββατο το απόγευμα.

Ο αριθμός των διακοπών ρεύματος συνέχισε να αυξάνεται. Μέχρι τις 10:17 μ.μ. EST, περισσότεροι από 160.000 πελάτες στις ΗΠΑ δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα, οι περισσότεροι από αυτούς στη Λουιζιάνα και το Τέξας, σύμφωνα με το PowerOutage.com.

Το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ δήλωσε το Σάββατο ότι εξέδωσε έκτακτη εντολή που εξουσιοδοτεί το Συμβούλιο Ηλεκτρικής Αξιοπιστίας του Τέξας να αναπτύξει εφεδρικούς πόρους παραγωγής σε κέντρα δεδομένων και άλλες μεγάλες εγκαταστάσεις, με στόχο τον περιορισμό των διακοπών ρεύματος στην πολιτεία.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ προειδοποίησε για μια ασυνήθιστα εκτεταμένη και μακράς διάρκειας χειμερινή καταιγίδα που θα φέρει εκτεταμένη, έντονη συσσώρευση πάγου στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, όπου αναμένονται «καταστροφικές έως τοπικά καταστροφικές επιπτώσεις».

Οι μετεωρολόγοι προέβλεψαν ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών και επικίνδυνα κρύους ανέμους στην περιοχή των Μεγάλων Πεδιάδων των ΗΠΑ μέχρι τη Δευτέρα.

Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στη Νέα Υόρκη εν μέσω πολύ χαμηλών θερμοκρασιών

Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στη Νέα Υόρκη το πρωί του Σαββάτου, καθώς οι θερμοκρασίες έπεσαν κάτω από το μηδέν.

Το γραφείο του ιατροδικαστή δεν έχει ανακοινώσει επίσημη αιτία θανάτου για κανένα από τα τρία άτομα – δύο άνδρες και μία γυναίκα – που βρέθηκαν αναίσθητοι σε τρία ξεχωριστά περιστατικά μεταξύ Μπρούκλιν και Μανχάταν, επιβεβαίωσε το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης στο CNN. Ωστόσο, και τα τρία άτομα φαινόταν να είναι άστεγα, επιβεβαίωσε ένας αξιωματούχος της NYPD.