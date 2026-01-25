Χειμερινή καταιγίδα στις ΗΠΑ: 160.000 σπίτια χωρίς ρεύμα, ακυρώσεις χιλιάδων πτήσεων – 17 Πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σύνοψη από το

  • Περισσότερες από 4.000 πτήσεις ακυρώθηκαν στις ΗΠΑ το Σάββατο, ενώ πάνω από 160.000 πολίτες έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω της τεράστιας χειμερινής καταιγίδας. Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί μέχρι και το Τέξας.
  • Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για χιόνι και χιονόνερο, καθώς και επικίνδυνα χαμηλές θερμοκρασίες, που θα σαρώσουν τα ανατολικά δύο τρίτα της χώρας.
  • Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την κήρυξη ομοσπονδιακής κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε 12 πολιτείες, αποκαλώντας τις καταιγίδες «ιστορικές». Συνολικά, 17 πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω καιρού.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κακοκαιρία ΗΠΑ
Φωτογραφία: ΑΡ

Περισσότερες από 4.000 πτήσεις ακυρώθηκαν στις ΗΠΑ το Σάββατο ενόψει μιας τεράστιας χειμερινής καταιγίδας που έχει ήδη διακόψει την ηλεκτροδότηση σε περισσότερους από 160.000 πολίτες μέχρι και το Τέξας, και απειλεί να παραλύσει τις ανατολικές πολιτείες με έντονες χιονοπτώσεις.

Οι μετεωρολόγοι προέβλεπαν ότι χιόνι και χιονόνερο, συνοδευόμενα από επικίνδυνα χαμηλές θερμοκρασίες, θα σαρώσουν τα ανατολικά δύο τρίτα της χώρας την Κυριακή και την επόμενη εβδομάδα.

Αποκαλώντας τις καταιγίδες «ιστορικές», ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε το Σάββατο την κήρυξη ομοσπονδιακής κατάστασης έκτακτης ανάγκης στη Νότια Καρολίνα, τη Βιρτζίνια, το Τενεσί, την Τζόρτζια, τη Βόρεια Καρολίνα, το Μέριλαντ, το Αρκάνσας, το Κεντάκι, τη Λουιζιάνα, το Μισισιπή, την Ιντιάνα και τη Δυτική Βιρτζίνια.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να παραμένουμε σε επαφή με όλες τις πολιτείες που βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας. Μείνετε ασφαλείς και ζεστοί», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Δεκαεπτά πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω καιρού, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

«Έχουμε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στις πληγείσες πολιτείες του Νότου που έχουν χάσει το ρεύμα. Έχουμε συνεργεία κοινής ωφέλειας που εργάζονται για να το αποκαταστήσουν το συντομότερο δυνατό», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) Κρίστι Νόεμ αργά το Σάββατο το απόγευμα.

Ο αριθμός των διακοπών ρεύματος συνέχισε να αυξάνεται. Μέχρι τις 10:17 μ.μ. EST, περισσότεροι από 160.000 πελάτες στις ΗΠΑ δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα, οι περισσότεροι από αυτούς στη Λουιζιάνα και το Τέξας, σύμφωνα με το PowerOutage.com.

κακοκαιρία ΗΠΑ
Φωτογραφία: Reuters

Το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ δήλωσε το Σάββατο ότι εξέδωσε έκτακτη εντολή που εξουσιοδοτεί το Συμβούλιο Ηλεκτρικής Αξιοπιστίας του Τέξας να αναπτύξει εφεδρικούς πόρους παραγωγής σε κέντρα δεδομένων και άλλες μεγάλες εγκαταστάσεις, με στόχο τον περιορισμό των διακοπών ρεύματος στην πολιτεία.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ προειδοποίησε για μια ασυνήθιστα εκτεταμένη και μακράς διάρκειας χειμερινή καταιγίδα που θα φέρει εκτεταμένη, έντονη συσσώρευση πάγου στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, όπου αναμένονται «καταστροφικές έως τοπικά καταστροφικές επιπτώσεις».

Οι μετεωρολόγοι προέβλεψαν ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών και επικίνδυνα κρύους ανέμους στην περιοχή των Μεγάλων Πεδιάδων των ΗΠΑ μέχρι τη Δευτέρα.

 

Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στη Νέα Υόρκη εν μέσω πολύ χαμηλών θερμοκρασιών

Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στη Νέα Υόρκη το πρωί του Σαββάτου, καθώς οι θερμοκρασίες έπεσαν κάτω από το μηδέν.

Το γραφείο του ιατροδικαστή δεν έχει ανακοινώσει επίσημη αιτία θανάτου για κανένα από τα τρία άτομα – δύο άνδρες και μία γυναίκα – που βρέθηκαν αναίσθητοι σε τρία ξεχωριστά περιστατικά μεταξύ Μπρούκλιν και Μανχάταν, επιβεβαίωσε το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης στο CNN. Ωστόσο, και τα τρία άτομα φαινόταν να είναι άστεγα, επιβεβαίωσε ένας αξιωματούχος της NYPD.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Emilia Clarke: Πώς η πρωταγωνίστρια του Game of Thrones «έσπασε ένα πλευρό» σε ερωτική σκηνή με τρεις άντρες

Φραγμένες αρτηρίες: Καρδιολόγος προειδοποιεί ότι αυτή είναι η χειρότερη τροφή

Επίδομα παιδιού 2026: Σε ποια δόση αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές

Φορολογικές δηλώσεις: Για ποιους θα είναι ελαφρύτερο το φετινό εκκαθαριστικό – Ποιοι και πόσα κερδίζουν από τη μείωση των τ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:11 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Μινεάπολη: Βίντεο φαίνεται να δείχνουν πράκτορα της ICE να παίρνει το όπλο του Άλεξ Πρέτι λίγο πριν από τους μοιραίους πυροβολισμούς

Αμερικανοί πράκτορες της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων) πυροβόλησαν και σκότωσαν έ...
05:09 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Ρωσία: Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του κατέλαβαν παραμεθόρια κοινότητα στην Ουκρανία

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες Σάββατο πως οι δυνάμεις του έθεσαν υπό τον πλήρη έλ...
04:45 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Δανία: Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα η πρωτεύουσα της Γροιλανδίας

Στο σκοτάδι βρίσκεται η πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, καθώς η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Nuki...
04:30 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ενόψει του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας – Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα 130.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Σχεδόν 4.000 πτήσεις ακυρώθηκαν το Σάββατο στις ΗΠΑ, καθώς ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας κινείτα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι