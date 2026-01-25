ΗΠΑ: Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ενόψει του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας – Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα 130.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις

  Περισσότερες από 3.900 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες στις ΗΠΑ, με 8.800 ακόμη να αναμένονται σήμερα, καθώς ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας απειλεί να «παγώσει» μεγάλο τμήμα της χώρας.
  Πάνω από 130.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, κυρίως στο Τέξας και στη Λουιζιάνα, ενώ οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για μια «ιστορική» χειμερινή καταιγίδα με «καταστροφικές επιπτώσεις».
  Ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε δώδεκα πολιτείες, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να εφοδιαστούν με καύσιμα και τρόφιμα και να παραμείνουν ασφαλείς.
Σχεδόν 4.000 πτήσεις ακυρώθηκαν το Σάββατο στις ΗΠΑ, καθώς ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, απειλώντας να «παγώσει» μεγάλο τμήμα της χώρας. Οι έντονες χιονοπτώσεις και οι παγετοί έχουν ήδη προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, κυρίως στο Τέξας και στη Λουιζιάνα, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες τις επόμενες ημέρες.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το φαινόμενο θα πλήξει τα δύο τρίτα των ανατολικών πολιτειών, με χιόνι, χιονόνερο και βροχή, από σήμερα έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NHS) κάνει λόγο για μια «ιστορική» χειμερινή καταιγίδα, που θα διαρκέσει πολλές ημέρες και θα έχει «καταστροφικές επιπτώσεις» στις νοτιοανατολικές πολιτείες. Παράλληλα, αναμένονται θερμοκρασίες-ρεκόρ και ψυχροί άνεμοι που θα φτάσουν μέχρι τις Μεγάλες Πεδιάδες, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες μετακίνησης και διαβίωσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε δώδεκα πολιτείες, μεταξύ των οποίων η Νότια Καρολίνα, η Βιρτζίνια, το Τενεσί, η Τζόρτζια, η Βόρεια Καρολίνα, το Μέριλαντ, το Άρκανσο, το Κεντάκι, η Λουιζιάνα, το Μισισίπι, η Ιντιάνα και η Δυτική Βιρτζίνια.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ανέφερε: «Θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε και θα παραμείνουμε σε επαφή με τις πολιτείες που βρίσκονται στην πορεία της καταιγίδας. Μείνετε ασφαλείς, μείνετε στα ζεστά».

Σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware, περισσότερες από 3.900 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες, ενώ 8.800 ακόμη επρόκειτο να μην πραγματοποιηθούν σήμερα. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη εκδώσει προειδοποιήσεις προς τους ταξιδιώτες, ζητώντας να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις και να ελέγχουν συνεχώς τις ενημερώσεις για τα δρομολόγιά τους.

Την ίδια ώρα, τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση επεκτείνονται σε πολλές περιοχές. Πάνω από 130.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, κυρίως στο Τέξας και στη Λουιζιάνα, όπως αναφέρει η εξειδικευμένη πλατφόρμα PowerOutage.com.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ δήλωσε ότι «δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στις πληγείσες περιοχές του νότου έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα» και πρόσθεσε πως συνεργεία εργάζονται αδιάκοπα για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να λάβουν μέτρα προφύλαξης: «Θα κάνει πολύ, πολύ κρύο! Παροτρύνουμε τους πάντες να εφοδιαστούν με καύσιμα και τρόφιμα… και θα το ξεπεράσουμε».

