ΗΠΑ: Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ενόψει του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας – Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα 130.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Σχεδόν 4.000 πτήσεις ακυρώθηκαν το Σάββατο στις ΗΠΑ, καθώς ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, απειλώντας να «παγώσει» μεγάλο τμήμα της χώρας. Οι έντονες χιονοπτώσεις και οι παγετοί έχουν ήδη προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, κυρίως στο Τέξας και στη Λουιζιάνα, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες τις επόμενες ημέρες.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το φαινόμενο θα πλήξει τα δύο τρίτα των ανατολικών πολιτειών, με χιόνι, χιονόνερο και βροχή, από σήμερα έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NHS) κάνει λόγο για μια «ιστορική» χειμερινή καταιγίδα, που θα διαρκέσει πολλές ημέρες και θα έχει «καταστροφικές επιπτώσεις» στις νοτιοανατολικές πολιτείες. Παράλληλα, αναμένονται θερμοκρασίες-ρεκόρ και ψυχροί άνεμοι που θα φτάσουν μέχρι τις Μεγάλες Πεδιάδες, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες μετακίνησης και διαβίωσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε δώδεκα πολιτείες, μεταξύ των οποίων η Νότια Καρολίνα, η Βιρτζίνια, το Τενεσί, η Τζόρτζια, η Βόρεια Καρολίνα, το Μέριλαντ, το Άρκανσο, το Κεντάκι, η Λουιζιάνα, το Μισισίπι, η Ιντιάνα και η Δυτική Βιρτζίνια.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ανέφερε: «Θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε και θα παραμείνουμε σε επαφή με τις πολιτείες που βρίσκονται στην πορεία της καταιγίδας. Μείνετε ασφαλείς, μείνετε στα ζεστά».

Σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware, περισσότερες από 3.900 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες, ενώ 8.800 ακόμη επρόκειτο να μην πραγματοποιηθούν σήμερα. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη εκδώσει προειδοποιήσεις προς τους ταξιδιώτες, ζητώντας να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις και να ελέγχουν συνεχώς τις ενημερώσεις για τα δρομολόγιά τους.

Cancellations in the United States this weekend are now over 10,000 due to winter storms. Most impacted airlines: American 4215

United 1646

Delta 1456

Southwest 1361

JetBlue 539

Air Canada 263

Spirit 236

Frontier 173 DFW topping airport cancellations with more than 1000. pic.twitter.com/jd92t9MI2i — Flightradar24 (@flightradar24) January 24, 2026

Την ίδια ώρα, τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση επεκτείνονται σε πολλές περιοχές. Πάνω από 130.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, κυρίως στο Τέξας και στη Λουιζιάνα, όπως αναφέρει η εξειδικευμένη πλατφόρμα PowerOutage.com.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ δήλωσε ότι «δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στις πληγείσες περιοχές του νότου έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα» και πρόσθεσε πως συνεργεία εργάζονται αδιάκοπα για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να λάβουν μέτρα προφύλαξης: «Θα κάνει πολύ, πολύ κρύο! Παροτρύνουμε τους πάντες να εφοδιαστούν με καύσιμα και τρόφιμα… και θα το ξεπεράσουμε».